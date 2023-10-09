Главным последствием так называемой пятидневной августовской войны 2008 года на Южном Кавказе стало, как известно, признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, которое в этих молодых республиках отмечают с тех пор 26 августа. Но были и другие события, которые последовали за этим. В частности, 15 лет назад, 15 октября, в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания контактов между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, начало регулярных международных дискуссий по Закавказью в Женеве с участием представителей России, США и ряда европейских организаций.

Сегодня состоялся видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный этой дате. В ходе его первый заместитель председателя Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, в частности, сказал:

«Мы помним, что было достаточно трудно усадить за стол переговоров представителей Грузии, в итоге все-таки удалось это сделать. Были предприняты определенные шаги – созданы специальные рабочие группы».

Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, бывший министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба, когда ему предоставили слово, подробней остановился на той ситуации:

«Конечно, это было очень важное событие – и для Абхазии, и для Южной Осетии, и в целом Южного Кавказа. Но началось, как мы знаем, с проблемы – в первый день, поскольку Грузия отказалась садиться с нами в одном зале во время пленарных заседаний, пришлось немного видоизменить формат и сделать его в форме двух рабочих групп – по безопасности и гуманитарным вопросам. И в таком виде эти встречи и до сего времени продолжаются. Что, можно сказать, важно – что был создан механизм по реагированию на инциденты – МПРИ так называемый, который показал, мне кажется, свою большую практическую важность. Я был на нескольких встречах в Гале, на границе с Грузией, и такой был дух конструктивизма, сотрудничества. Этот полезный механизм нужно восстановить, чтобы он снова заработал. В остальном больших прорывов не было, тем не менее само значение дискуссий выходит за рамки каких-то конкретных достижений тех или иных, потому что и Абхазия, и Южная Осетия имеют таким образом канал связи с крупнейшими… помимо, естественно, наших российских коллег, с грузинской стороной… организациями ОБСЕ, Евросоюз, ООН, где можно донести свое видение проблемы, конфликтной ситуации с Грузией. И это очень полезная площадка для Абхазии и Южной Осетии как полноценных субъектов переговоров. Конечно, ожидать трудно каких-то прорывов, учитывая большую разность в наших позициях, и тем не менее говорить лучше, чем не говорить, диалог лучше, чем отсутствие диалога. Оцениваю высоко значение дискуссий в Женеве и считаю, что их нужно продолжать, пока ничего иного нет, это очень полезный формат».

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба отметил:

«В прошлом году у нас, к сожалению, возникла ситуация, когда мы вынуждены были приостановить работу Женевских дискуссий. Это решение было принято сопредседателями в одностороннем порядке, было принято решение о приостановлении переговорного процесса. К сожалению, не было проведено предварительных консультаций, нас просто уведомили о том, что сопредседатели приняли такое решение. Причем не было определенности – когда они состоятся и состоятся ли вообще. Путем совестных усилий с нашими коллегами из России и Южной Осетии все же удалось уговорить сопредседателей в необходимости продолжать работу. И в этом году мы пытаемся вернуться в прежний ритм работы, состоялось уже два раунда дискуссий, еще один должен состояться 5-6 декабря. Надеюсь, что в 2024 году состоятся четыре раунда, как это было раньше».

В Цхинвале к участникам видеомоста обратился государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях Константин Кочиев. Затем он и другие участники видеомоста ответили на вопросы ведущих. Среди них на вопрос о том, как на продолжении дискуссий может сказаться разморозка в последние недели некоторых известных в мире замороженных конфликтов – армяно-азербайджанского и арабо-израильского.

В ходе ответов на вопросы Тужба сказал, что с 2018 года не работает механизм по реагированию на инциденты, который функционировал в рамках Женевских дискуссий. Абхазия ведет активную работу над тем, чтобы этот формат восстановился, но условием с ее стороны является решение вопроса, связанного с процедурой пересечения государственной границы: по каким документам грузинская делегация будет пересекать границу с Абхазией.

Константин Кочиев отметил, что был момент, когда Грузия была близка к подписанию договора о неприменении силы. Уже был согласован текст документа, грузинская делегация подтвердила свою готовность, но спустя полчаса им пришло указание отказаться от подписания.

Грузия пытается на площадке Генассамблеи ООН добиться международного осуждения республик по вопросам беженцев, которых в самой Грузии принято называть внутренне перемещенными лицами. Вопрос беженцев стоит и в повестке обсуждений в рамках Женевских дискуссий, но Абхазия, Южная Осетия и Россия приняли консолидированное решение не обсуждать там этот вопрос в связи с тем, что для обеих республик трибуна Генассамблеи, где они хотели бы высказать свою позицию по этому вопросу, недоступна.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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