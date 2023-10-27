В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали заявления спикера парламента Грузии, сделанные в рамках проходящей в Анголе 147-й ассамблеи Межпарламентского союза. Папуашвили, в частности, указал на историческую принадлежность Южной Осетии и Абхазии к Грузии.

«Очевидно, что озвученное им с трибуны Ассамблеи – яркий пример навязывания международному сообществу несуществующей повестки. Южная Осетия и Абхазия исторически не относились к Грузии. Республика Южная Осетия и Республика Абхазия – это страны, народы которых кровью завоевали право жить на своей земле и строить отношения с другими государствами на основе общепринятых принципов: уважения прав народов, невмешательства, неприменения силы или угрозы силой», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.

Выступая на международном форуме Папуашвили заявил, что «Россия подрывает территориальную целостность и суверенитет Грузии, оккупируя две исторические части страны – Абхазию и Цхинвальский регион, отказывается выполнять свои международные обязательства и поддерживает нестабильность и криминальную деятельность на местах».