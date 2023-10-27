Югоосетинский парламент отклонил «ценз для Бибилова»

Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия отклонил законодательную инициативу, согласно которой участники российского вторжения в Украину смогли бы избираться в законодательный орган.

Согласно действующему закону, на должность президента может быть избрано лицо, постоянно проживающее на территории Южной Осетии последние 10 лет, депутатом – последние пять лет.

Избираться в парламент в 2024 году не может бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, который недавно был назначен заместителем командира добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный». Ранее депутаты и представители экспертного сообщества указывали, что инициатива предложена именно для того, чтобы обеспечить ценз Бибилову.

Предлагалось внести изменения в статью 4 Конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия», а также в проект конституционного закона «О внесении изменений в статью 4 Конституционного закона «О выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия».

Как пишет агентство «Рес», спикер парламента Алан Алборов предложил отправить на доработку законопроект и учесть в нем мнения всех депутатов.

Алборов, в частности, поручил главе Комитета по обороне и безопасности совместно с главой Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению проработать вопрос.

26 октября в югоосетинском парламенте также приняли ряд кадровых решений. Экс-спикер Алан Тадтаев стал председателем комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Амиран Дьяконов, занимавший ранее эту должность, возглавил комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению. Кроме того, главой комитета по промышленности, строительству, связи и природным ресурсам депутаты избрали Ивана Сланова.