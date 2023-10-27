Патриархия Грузии: «Хэллоуин – полностью неприемлем»

Патриархия Грузии напоминает православным верующим, что отмечать Хэллоуин неприемлемо. Этот праздник – «извращенное язычество», заявляют в патриархии.

«Это событие было и остается мероприятием, рожденным в недрах церкви, но извращенным язычеством, во время которого вместо поклонения Господу, святым иконам и святым мощам, шествие и времяпрепровождение посвящается персонажам массовой культуры и падшим силам, персонификации демонов. Следовательно, для православных верующих Хэллоуин полностью неприемлем», – говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Патриархия подробно рассказывает историю праздника, отмечая его связь с древними языческими ирландскими традициями.

Хэллоуин отмечается в разных странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Патриархия Грузии предупреждает верующих каждый год, но в стране продолжают проводить тематические вечеринки в День всех святых. В этом году хэллоуин-программу предлагают десятки грузинских баров и клубов.