Представитель Саакашвили представила новую гуманитарную инициативу

Представитель бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член «Национального движения» Софо Джапаридзе рассказала журналистам о новой гуманитарной инициативе:

«Не проходит и дня, чтобы я не получала множество писем о том, с какими серьезными социальными проблемами сталкиваются грузины, как им трудно посещать врачей и получать полноценное лечение. По инициативе Михаила Саакашвили мы начинаем гуманитарный проект, в который включились очень многие врачи».

Представители «Национального движения» намерены посетить все регионы Грузии и оказать медицинскую помощь нуждающимся, сообщает Джапаридзе.

«Наша инициатива может вызвать улыбку у правительства, но я действительно не думаю, что это смешно, когда нуждающийся человек пишет мне, что ему приходится выбирать между едой и визитом к врачу. Когда родителям приходится кормить своих детей и при этом голодать самим, когда полноценное лечение становится роскошью. Сегодня даже здравоохранение в Грузии доступно только клану Иванишвили, а не каждому из вас. Я, Софо Джапаридзе, буду там, где нужна своему народу. Я прекрасно понимаю вас как мать, как женщина, как ребенок. Ваше здоровье не должно быть тяжелым бременем для семьи», — отметила она.

При этом Софо Джапаридзе подчеркивает, что данная гуманитарная акция «не имеет ничего общего с политической повесткой дня».

Проект стартует 4 ноября, подробности оппозиционер пообещала сообщить в ближайшее время.