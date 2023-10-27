Саакашвили утверждает, что дело против него возбуждено по указанию Путина

«Я нахожусь в Грузии и буду активно участвовать в процессе спасения Грузии», — заявил бывший президент Грузии на судебном процессе по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Михаил Саакашвили подключился к заседанию по видеосвязи из клиники «Вивамеди».

«С сегодняшним судом напрямую связано то, что Владимир Путин прямо обвинил меня на заседании остатков СНГ в том, что я разрушил СНГ. Я горжусь тем, что действительно способствовал этому… Вы знаете, что Владимир Путин – заклятый враг Грузии. Он захватчик территории Грузии и такое обвинение в мой адрес с его стороны конкретно указывает на то, по чьему указанию возбуждено это дело», — заявил Михаил Саакашвили.

Экс-президент в свой речи затронул и другие темы, в частности общее положение государства:

«Мы прекрасно знаем, что все подумывают о том, чтобы сбежать из Грузии. Молодежь учится для того, чтобы получить диплом и сбежать. Здесь нет никакого чувства перспективы. Мне стыдно перед людьми, которые приехали в 2009–2012 годах с надеждой, по призыву Саакашвили, надеясь жить в новой Грузии, и оказались в плачевном положении. Больше всего мне жаль людей, которые уехали со своими семьями. Меня спрашивают, почему я подверг себя опасности, я подверг себя опасности потому, что не мог стоять в стороне и наблюдать за этой бедой издалека, даже если это будет стоить мне жизни. Я хочу превратить это чувство отчаяния в чувство борьбы, прогресса и единства».