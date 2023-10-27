Возвращение. Увидеть свой дом и не узнать

Это фильм о людях, которые после войны в Абхазии в 1992-1993 годах вынуждено покинули свое жилье и были расселены в бывших советских санаториях, расположенных по всей территории Грузии. Спустя тридцать лет они все еще мечтают вернуться в свои дома, каждую деталь которых помнят до сих пор. Не имея возможности поехать в Абхазию хотя бы на время, они рассматривают свои дома на фотографиях, но часто не могут их узнать из-за разрушений и послевоенного запустения.