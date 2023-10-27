На этой неделе президент Южной Осетии произвел массовые кадровые перестановки. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, какие ведомства они считают наиболее проблемными и что в них нужно менять?

Наталья: Что касается реорганизации и всего этого, то я считаю, в этом, прежде всего, нуждаются Министерство образования, Министерство культуры и Министерство обороны. Вот три ведомства, которые требуют особенно пристального внимания. Что меня не устраивает? Образование у нас на нуле. Я не знаю, может, кто-то сейчас очень обидится, но этот продукт я получаю в университете и вижу, как работает система образования. Что-то надо менять кардинально, а мы боимся и работаем по каким-то шаблонам и трафаретам, которые нам спускает Россия, которая сама стонет от своей системы образования. Нет у нас революционеров, экспериментаторов…

Мурат: Я думаю, перестановки нужны, прежде всего, в самой администрации и во всех властных структурах, нужно ставить более компетентных чиновников. Почему я об этом говорю? Мы видим, что сегодня творится на границе. Если бы чиновники были более компетентные и если бы они понимали, что надо отстаивать национальные интересы, то сегодня бы такой ситуации не было. Вообще-то, я думаю, что надо менять всю систему управления. Эти переназначения ни к каким улучшениям не приведут, особо ничего не поменяется. Если не будет серьезных системных изменений, если не будут назначаться более компетентные чиновники и если они не будут отстаивать национальные интересы, то это все не имеет смысла. У меня вопрос к тем же чиновникам: что они отстаивают? Отстаивают ли они национальные, государственные интересы Южной Осетии?

Юза: Конечно, нуждается в реформировании, прежде всего, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства. Туда надо назначать специалистов-государственников с опытом работы, которые знают проблемы, знают, как эти проблемы решать. Порадовало в назначениях то, что наконец-то создано Министерство труда и социального развития. По крайней мере, людям, которые попали в трудную ситуацию, будет куда обращаться. Туда назначили Гаглоева Олега. Он юрист, зарекомендовал себя как приверженец закона, и я надеюсь, что ему удастся как-то решать социальные вопросы, хотя это будет очень трудно. Такое министерство давно должно было быть создано.

Марина: Не знаю, экономика, наверное… Все-таки для людей это важнее, чем все остальное. Цены повышаются, а зарплаты нет. Наш президент, я против него ничего не говорю, просто он убирает умных, образованных, способных к работе. Убрал Джуссоева Сослана, например. А назначаются такие, которые неспособны к такой работе. Я не скажу, что они неумные, но те, кого он убрал, более способные, умные, более развитые. И так же, как и другие президенты, собирает вокруг себя своих.

Заира: Здравоохранение. Это главное. Я сталкивалась с этим, не хочу сейчас об этом говорить, эта сфера в плохом состоянии. То, что президент сделал новые назначения, это все правильно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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