Нынешняя неделя была отмечена активностью оппозиции. 24 октября в Сухуме прошел съезд общественной организации ветеранов войны и молодежи «Аиааира». Участники съезда выступили с критикой президента, правительства и всех государственных институтов, говорили о распродаже государственной собственности, неэффективности государственного управления и о необходимости смены власти. Представители данного движения по-прежнему считают единственным выходом из затянувшегося кризиса отставку президента Аслана Бжания.

На большом собрании общественности, которое также прошло по инициативе другой части оппозиции, обсуждалось создание программы развития Абхазии. Похоже, что оппозиция, не дождавшись реформ и программных документов от власти, решила взяться за это сама. Участие в формировании программы примут представители науки, интеллигенции и общественно-политических сил. Абхазское народное движение (АНД) уже вынесло на обсуждение общественности Концепцию реформирования органов исполнительной власти, в которой описывается нелогичность и неэффективность многих государственных структур дублирующих друг друга. В Концепции отмечается, что такие высокие государственные должности, как вице-президент и вице-премьеры, не несут в себе никакой конституционно-правовой и функциональной нагрузки. Авторы концепции предлагают не только сократить некоторые должности, но и реформировать всю систему центральных органов госуправления. Власть, как обычно, на предложения оппозиции не реагирует.

Между тем на этой неделе в Общественной палате прошли очередные выборы. Один из членов палаты возглавил администрацию президента, и ветеранская организация Аруаа попробовала еще раз ввести в состав ОП представителя оппозиции. Понятно, что пропрезидентское большинство отдало предпочтение пропрезидентскому кандидату и представители оппозиции провели пресс-конференцию, на которой отметили, что существование ОП, которая состоит в большинстве своем из сторонников власти и в которой нет ни одного представителя оппозиции, стало бессмысленным. Участники пресс-конференции отмечали монополизацию всех институтов, которые находятся под «абсолютным влиянием президента», – парламент, суды, прокуратура, а теперь еще и ОП, которая создавалась как дискуссионная площадка.

«Аслан Бжания полностью потерял доверие народа и свою легитимность. Он пытается узурпировать все существующие в государстве институты и утянуть их на дно общественного порицания», – отметил лидер АНД Адгур Ардзинба. Глава ФНЕА Аслан Барциц пояснил, что такая узурпация необходима президенту, «чтобы власть могла реализовать свои замыслы по продаже национальной собственности, государственных объектов, чтобы протащить закон об апартаментах».

Но не только оппозиция проявляла на этой неделе недовольство властью. Жители Очамчырского района Абхазии обратились к депутатам районного Собрания с требованием огласить свою точку зрения в вопросе апартаментов. Авторы обращения отмечают, что свое отношение к проекту закона об апартаментах, который поступил в парламент от президента, высказали депутаты большинства городских и районных собраний и они призывают своих избранников не оставаться в стороне от «тревожного для абхазского общества вопроса».

Аслан Бжания после пресс-конференции 19 октября появился в информационном пространстве только спустя неделю. 26 октября его пресс-служба сообщила, что глава государства принял участие в командно-штабных учениях, проводимых Министерством обороны на полигоне Цабал. Этим активность президента и ограничилась. Сайт главы государства все это время не сообщал никаких новостей, и государственные СМИ «пережевывали» пресс-конференцию от 19 октября, ежедневно украшая полосы его цитатами о том, что для строительства апартаментов закон не нужен, а в здании сгоревшего Совета министров совершаются преступления и от него надо избавиться, что самолеты из теперь уже частного аэропорта в Сухуме полетят в конце следующего года. Были еще цитаты про провокационные заявления Зеленского и про то, что защита нашего государства лежит на России. Никакой новой или значимой для государства и народа информации в цитатах не содержалось, и все это напоминало осовремененный вариант газеты «Правда», когда СМИ долго цитировали Брежнева после очередного съезда КПСС.

В Центре стратегических исследований при президенте на этой неделе обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе, премьер-министр в обстановке тет-а-тет выслушал отчет начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба по строительным работам в рамках российской инвестпрограммы, министр ВД ездил в Москву, министр туризма считал количество посетителей озера Рица, а МВД и СГБ сыграли вничью со счетом 4:4 в мини-футбол.

Если не считать направленных в парламент проектов по выделению земли под строительства курортных объектов, то можно было бы сказать, что правительство вообще ничего не делает. Даже заседания кабинета министров не проводятся вот уже четыре месяца.

Тем временем общественность обеспокоена стремительным падением уровня воды на ИнгурГЭС. Свою обеспокоенность грядущими отключениями света они выражают в социальных сетях, публикуя показания приборов уровня воды, которые опять приблизились к критическим отметкам.

На фоне правительства работа парламента била ключом. Депутаты на комитетских заседаниях рассмотрели вопросы, связанные с выделением земли частным предпринимателям, поправки к закону, предусматривающие льготы и преференции для иностранных инвесторов, и ужесточение ответственности за нарушение закона о рекламе. Спикер парламента Лаша Ашуба благодарил на этой неделе министра экономики Кристину Озган за работу, проделанную по «гармонизации законодательства Абхазии и России», а Кристина Озган благодарила депутатов за то, что «мы выполнили более половины мероприятий по гармонизации».

Похоже, что во власти все друг другом довольны. А недовольство общества – это мелочи, на которые в правительстве обращать внимание не собираются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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