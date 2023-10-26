Лидеры оппозиции на брифинге в Сухуме выразили протест против того, что ни один их представитель не прошел в состав Общественной палаты. Они заявили, что этот орган сформирован из лояльных власти людей и не может больше считаться нейтральной площадкой для дискуссий и урегулирования политического кризиса в республике.

Общественную палату покинул Беслан Кварчия, который стал руководителем администрации президента. На днях прошли довыборы, и на освободившееся место была избрана адвокат Фрида Лазба. Ранее оппозиция уже заявляла о том, что ни один ее представитель не смог попасть в состав Общественной палаты, и на этот раз история повторилась. Поэтому лидеры ведущих политических партий выразили протест против подбора в Общественную палату только угодных власти людей.

Общественная палата потеряла всякий смысл

Лидер общественного движения ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулия заявил, что власть монополизировала все государственные институты. По его словам, единственным органом в политической жизни Абхазии, который служил для урегулирования политического кризиса и свободного выражения мнений, оставалась Общественная палаты Абхазии, но и ее действующая власть окончательно подмяла под себя:

«Дело в том, что при формировании нового состава общественной палаты ветеранская организация «Аруаа» ходатайствовала за Гарцкия Автандила, известного командира, кавалера ордена Леона. Но по итогам голосования защитник Отечества не был избран в состав Общественной палаты. Далее, когда освободилось вакантное место, «Аруаа» делегировала с ходатайством ветерана войны, инвалида второй группы, кавалера ордена Леона, моего боевого товарища, который на моих глазах подорвался на вражеской мине при освобождении горы Ахбюк, Рауля Смыр. К сожалению, члены Общественной палаты не проголосовали в очередной раз за ветерана войны».

По словам Темура Гулия, Общественная палата, сформированная исключительно из лояльных президенту людей, потеряла всякий смысл. Она больше не в состоянии быть нейтральной площадкой для дискуссий, какой она задумывалась изначально.

«Нас хотят сделать немыми, слепыми и глухими»

Председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба считает, что подавляющее большинство граждан не разделяет курс действующей власти на распродажу активов страны, и это было понятно из консолидированной негативной реакции разных слоев общества на продвигаемые президентом вопросы апартаментов и госдачи в Пицунде:

«Проблема в том, что те, кто выбрал курс на распродажу страны через апартаменты или другие инициативы, сегодня у власти и у них есть полномочия. Аслан Бжания, полностью потеряв доверие народа и, по сути, свою легитимность, пытается из последних сил узурпировать все формальные институты и утянуть их за собой на дно общественного порицания. Как вы помните, все комиссии были расформированы. Комиссия по реформам в экономике, комиссия по конституционной реформе, по реформе правоохранительных органов, а все, кто участвовал в работе этих комиссий, сегодня открыто выступают против курса, который выбрал Аслан Бжания, единолично управлять процессами. Мы хорошо помним, как проводились выборы в парламент, когда был использован весь административный ресурс и всевозможные приемы для того, чтобы максимальное количество своих людей провести в законодательный орган страны. То есть ни о каком диалоге или сближении позиций даже речи нет».

Адгур Ардзинба уверен, что присутствие оппозиции в Общественной палате могло бы предотвратить «уличные политические разборки», но этот шанс упущен:

«Нас с вами хотят сделать немыми, не давая выражать свое мнение в представительных органах. Нас хотят сделать слепыми, когда на государственном телевидении подают искаженную и ангажированную информацию. Нас хотят сделать еще и глухими, когда государственный аппарат работает в анонимном режиме, а важные решения принимаются кулуарно. Осталось только сделать нас безмолвными заключенными, которые будут жить на своей родине, как в тюрьме. Теперь добрались и до Общественной палаты. Может ли Общественная палата выполнять свои функции, если в нее не вошел ни один представитель ни одной оппозиционной организации? Такого в истории никогда не было, всегда старались соблюдать баланс. Считаю очень большой ошибкой, что там нет представителей оппозиции. Я уверен, что многих политических эксцессов в будущем можно было бы избежать при соблюдении баланса».

«Им везде нужны свои люди»

Лидер «Форума народного единства» Аслан Барциц ответил на вопрос, зачем президенту лояльность во всем:

«Для чего сегодня понадобилось, чтобы абсолютно лояльные люди присутствовали во всех структурах? Может быть, для того, чтобы начать какие-то реформы, которые позволили бы стране развиваться? Может быть, для того, чтобы осуществить полную реорганизацию власти? Ответ очевиден: власти это нужно потому, что они не отказались от идеи продажи объектов, апартаментов, эти идеи никуда не делись. И для того, чтобы их успешно осуществить, им везде нужны свои люди, чтобы на внешнем контуре показать, что есть полное единогласие и единодушие. Откуда это все берется сегодня у руководителей нашего государства? На мой взгляд, им покоя не дают украденные огромные состояния, желание присутствовать в клубе супербогатых миллиардеров, вести тот образ жизни, который ведут они. Здесь нет интересов нашего народа, абсолютно нет интереса нашей страны».

По мнению Аслана Барциц, такая узурпация власти приведет к распилу всех активов государства. Он предостерег тех, кто верит в богатых иностранных инвесторов, в возможность обогащения через майнинг и апартаменты, что единицы растащат все ресурсы страны, а народ останется нищим.

«Либо вместе, либо никак»

Председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния пришел к выводу, что власть создавала лишь видимость работы с оппозицией, чтобы тянуть время и параллельно усиливать силовой блок:

«Любая власть о такой оппозиции, как сегодня, могла мечтать во все времена. За три с половиной года мы провели всего два митинга. Мы сотрудничали с властью, взаимодействовали в различных госкомиссиях, правда, результатов работы этих комиссий мы не увидели. И сегодня уже понятно, что совместные рабочие группы были нужны не для конкретной работы, а для оттяжки времени и усиления силового блока. И сегодня уже понятно, почему власть себя ведет столь надменно, поскольку не чувствует в свой адрес никаких угроз и сил, способных ограничить ее произвол на ближайшие полтора года и последующие пять лет. Все бы ничего, если бы необходимые стране реформы в части распределения полномочий не были выброшены за ненадобностью, поскольку были способны значительно ограничить власть».

Виталий Габния говорил о том, что власть использует слабость оппозиции и закручивает гайки:

«В качестве инструмента для достижения конъюнктурных целей были проведены выборы в парламент по старой (мажоритарной) избирательной системе. Даже при формировании нового состава Общественной палаты, решения которой носят рекомендательный характер, не был допущен ни один представитель оппозиции, который выражал бы мнение большинства населения. А ныне появилась всего одна вакантная возможность, которую сразу же урезали, не оставив ни одной площадки, на которой оппозиция могла бы взаимодействовать с властью. В то время когда оппозиция проводит мероприятия с позитивной повесткой для конструктива и решения насущных проблем, власть только закручивает гайки».

Он предположил, что злоупотребления властью будут только нарастать, если общество будет считать, что борьба с этим явлением – дело только оппозиции. Как народ позволит с собой обращаться, так с ним и будет обращаться власть, отметил он. «Оппозиция без участия всего социума не решит проблемы и не сможет ответить на вызовы времени: либо вместе, либо никак, и обманывать себя не нужно», – сказал Габния.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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