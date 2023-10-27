Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил Грузию нейтральным и объективным посредником между Азербайджаном и Арменией. Местом и поводом для такого заявления стал форум «Шелкового пути», прошедший в Тбилиси. Насколько важно установление мира для экономического развития региона?

В Тбилиси завершился четвертый форум «Шелкового пути». Последний день его работы был посвящен обсуждению экономических проектов, однако по результатам предыдущих обсуждений также прозвучали важные политические заявления.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии закладки Государственного театра Азербайджана заявил, что Грузия и он, как глава правительства, будут непосредственно участвовать в процессе установления долгосрочного мира в регионе.

«Вчера мы провели важные встречи, была трехсторонняя встреча, разговор. Грузия как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник, друг обоих государств заинтересована в том, чтобы в нашем регионе был установлены долгосрочный мир и стабильность. Я лично, как глава правительства, готов принять в этом участие», – сказал Гарибашвили.

Установление долгосрочного мира в регионе служит целям экономического развития стран Южного Кавказа – по словам заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе, транзитную роль региона после начала войны в Украине сложно переоценить – отсюда и стремление Грузии к установлению согласия между соседями.

Геополитическая ситуация привела к разрыву традиционных транспортных и логистических цепочек. И Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее Турцию и страны Европы, вновь обрел значимость, заявил замминистра:

«Из-за агрессии России в Украине нынешний и прошлый год показали, что в цепочке поставок на Черном море возникли проблемы, поэтому Грузия и «Срединный коридор» приобрел особое значение для мира. У нас уже есть определенные результаты и увеличение грузооборота за последние два года – мы перевезли около 15 миллионов тонн грузов по этому коридору. Вы знаете, что мы также реализуем важные инфраструктурные проекты как в Грузии, так и в других странах региона, чтобы быть более подготовленными и увеличить возможности, которые позволят обеспечить транспортировку большего количества грузов. В следующем году, благодаря существующим возможностям и завершению запланированных инфраструктурных проектов, у нас будет возможность увеличить грузооборот железнодорожных грузов до 48 млн тонн».

Еще в 2021 году Грузия, Азербайджан и Казахстан решили совместно увеличивать грузопоток, но логистику по этому маршруту затрудняли бюрократические процедуры на железных дорогах и тарифная политика. На нынешнем форуме было подписано соглашение между представителями железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана о создании совместной компании для транспортировки грузов через «Срединный коридор». Стороны договорились, что головной офис компании Middle Corridor Multimodal Ltd будет в Астане, сообщил изданию Paper Kartuli заместитель председателя «Казахстанских железных дорог» Ерлан Койшибаев.

Согласно договоренности, на всей территории трех стран у данной компании будет единая цифровая система и унифицированные тарифы сроком от трех до пяти лет.

Как минимум два события прошедшего форума заслуживают особого внимания, говорит профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе:

«Тбилиси впервые за 30 лет стал местом, где глава правительства Армении аплодировал выступлению своего азербайджанского коллеги. И если именно Тбилиси станет площадкой, где будет подписан мирный договор между соседями, это добавит политических очков Грузии. И в целом, можно сказать, что инициативы Никола Пашиняна, который предложил государствам региона разблокировать транспортные коридоры в регионе, заслуживают отдельного внимания. Конечно, это создаст конкуренцию проходящим через Грузию маршрутам, но снижение напряженности в регионе намного дороже краткосрочной выгоды, и Грузия в накладе не останется. Здесь необходимо отметить, что проходящим через Грузию трубопроводам нет альтернативы, безальтернативны и пути следования из Казахстана к портам Черного моря. Конечно, Армения может и должна построить новые маршруты, но проходящим через Грузию коммуникациям это конкуренции не создаст, учитывая постоянный рост грузопотока. Пока сложно говорить, насколько быстро эти идеи реализуемы».

Напомним, выступая в Тбилиси премьер Армении уточнил, что инициатива предполагает строительство и реконструкцию «дорожной инфраструктуры, нефтепроводов, линий электропередач». По его словам, эта инициатива «полностью вписывается в логику "Шелкового пути"».

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