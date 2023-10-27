В абхазском обществе весьма отрицательное отношение к личности Сталина, в отличие от российского. Тем не менее турбизнес республики прагматично используется его популярность среди россиян. Например, немало бывших сталинских дач в Абхазии стали экскурсионными объектами. Ну а недавно предприниматели, работающие на Рице, потратили немало времени, усилий и денег, чтобы поднять со дна озера затонувший прогулочный катер Сталина.

Недавно СМИ распространили любопытную информацию о том, что со дна озера Рица братьями-предпринимателями Дауром и Османом Чамагуа из Гудауты был поднят затонувший прогулочный катер Иосифа Сталина. А затонул он в шестидесятые годы в результате столкновения с прибрежной скалой, ненадолго пережив своего хозяина. Так, во всяком случае, рассказывал братьям их покойный отец Батал, который обнаружил катер на глубине около 12 метров у правого берега озера со стороны смотровой площадки, но в то время, в конце девяностых, не было технических возможностей поднять его на берег.

Первым делом, прочтя это, я вспомнил, как лет пять назад останавливался с гостями в действующей маленькой гостинице, построенной рядом с дачей Сталина на Рице, которая теперь является экскурсионным объектом, и мы катались на пришвартованном у дачи катере «вождя народов», железной рукой правившего шестой частью земной суши три десятилетия. Судя по внешнему виду катера, он был соответствующих лет постройки, но над ним развевался государственный флаг Абхазии. Последняя деталь вызвала у меня шутку, что, увидев такое, Сталин перевернулся бы в гробу…

Очевидно, на сталинской даче был не один катер. Это подтвердил справочный материал, который прочел о даче в интернете:

«Жемчужина» Абхазии – горное озеро Рица, протянулось на почти 2,5 километра. Максимальная ширина его – около 870 метров, а максимальная глубина превышает 110 метров. Вскоре после окончания войны на берегу начали строительство загородной резиденции для Сталина. Спецобъект под обозначением «госдача № 5» был готов в июле 1947-го. С тех пор «отец народов» ежегодно приезжал сюда вплоть до 1951 года и проводил на отдыхе от нескольких дней до месяца. Одним из развлечений «хозяина» были водные прогулки. Для них на Рицу привезли катера – для самого Иосифа Виссарионовича с его гостями и для сопровождающей охраны».

С этой темы – количества катеров, которые были на сталинской даче, – я и начал сегодня разговор с бизнесменом Дауром Чамагуа. Он сказал:

«Тот, который сейчас прогулочный катер на даче Сталина, – это раньше был «пищевой» катер.

– «Пищевой» – это как понять?

– Ну, там же, если вы знаете, в районе головного здания дачи была отдельно кухня. И еще там есть сейчас так называемый залив любви. Туда машина не поднимается, пешком идти очень тяжело, и туда только катером добирались. Вот эти катера привозили еду на дачу. А этот катер, затонувший, есть такая информация, что именно на нем прогуливался по озеру Сталин. Где-то, говорят, тринадцать катеров на даче было… Еще когда наш отец жив был – лет десять как он погиб в аварии, – мы знали от него, что этот катер ударился где-то в другом месте. Но в районе моего нынешнего объекта раньше была заправка, заправляли катера… И он не доплыл до нее метров шестьдесят-семьдесят и затонул. В общем, отец узнал об этом, привез профессионалов-водолазов, они погрузились, прикрепили к катеру трос, но тогда не было такой техники, чтобы его вытащить. Отец несколько попыток сделал, но без толку. Мы с братом потом тоже пару раз пытались, но вот в этом году решили плотно заняться. Подняли на озеро кран большой, но крановщик не смог поставить «лапы». Дотащите его, говорит, до берега в воде, а потом я уже его подниму. Мы привезли манипулятор – тоже ни о чем. И тогда приняли решение тащить его джипами, которые есть у меня и брата, тащить своими силами, потому что иначе уходило бешеное количество средств. И подняли на озеро свои внедорожники и двумя лебедками начали тянуть этот катер. Погрузились водолазы. А глубже 12 метров на Рице водолазам опускаться невозможно, по крайней мере, нашим абхазским водолазам. Начали тянуть, а он не поднимается. Было принято решение взять у МЧС подводные подушки, если вы знаете, что это такое…»

Слушая его, я не раз вспоминал известные с детства строчки Корнея Чуковского – «ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота». Опущу здесь все перипетии подъема затонувшего катера, о которых рассказывал Даур, но их упорство все же победило:

«Тремя джипами и манипулятором, совместными усилиями мы его подняли на берег. Он был полный ила. Вся его верхняя часть и бока полностью были сделаны из нержавеющей стали – это вообще не сгнило и даже коррозию не имеет. А низ весь практически сгнил. Четыре дня мы его мыли. Будем реставрировать. Пригласили сочинскую судостроительную компанию. Дай бог, сойдемся по деньгам, будем восстанавливать этот катер. Очень большие деньги для нас, которые в него надо будет вложить.

– Насколько знаю, один подъем только стоил миллион рублей.

– Да, девятьсот шестьдесят четыре тысячи плюс разные мелочи. Потому что мы не считали бензин, который заливали, и так далее».

Братья сейчас обсуждают дальнейшую судьбу этого катера после восстановления – будет ли он катать туристов по озеру Рица или стоять на якоре как объект посещения.

Длина плавсредства порядка восьми метров, что на метр больше, чем у бывшего «пищевого», а ширина – около трех. Надписей и обозначений на бортах не сохранилось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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