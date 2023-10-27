Восстанавливать сухумский аэропорт будет компания сына Рашида Нургалиева

Сегодня, 27 октября, состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции сухумского аэропорта с участием абхазского лидера Аслана Бжания, сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия. На церемонии подписания также присутствовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель президентской администрации Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Правительство республики и ООО «Инфраструктурное развитие» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. Предметом соглашения является восстановление имущественного комплекса сухумского аэропорта с целью возобновления авиационного сообщения. Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития Российской Федерации и абхазским Министерством экономики, сказано в сообщении.

Как пишет информагентство «Апсныпресс», в рамках реализации соглашения будет восстановлена эксплуатационная пригодность аэродрома. Инвестор проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 3 100 метров и шириной 45 метров, что «позволит принимать современные воздушные суда российского и иностранного производства». На взлетно-посадочной полосе планируется установить оборудование для инструментального захода на посадку, а также систему светосигнального обеспечения полетов 1 категории ИКАО. Также будет реконструирована рулежная дорожка и часть пассажирского перрона, построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов.

Будет также построен новый пассажирский терминал и обновлено историческое здание аэропорта. Вокруг нового терминала будет организована обширная парковая зона. В историческом здании аэровокзала планируется обслуживание официальных лиц и делегаций. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1 300 пассажиров в час, сказано в сообщении пресс-службы.

Рашид Нургалиев, собственник ООО «Инфраструктурное развитие», поблагодарил руководство Абхазии за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта. Он также сообщил, что параллельно будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса и выразил уверенность в том, что модернизированный сухумский аэропорт по достоинству оценят туристы и жители республики.