Восстанавливать сухумский аэропорт будет компания сына Рашида Нургалиева

Сегодня, 27 октября, состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции сухумского аэропорта с участием абхазского лидера Аслана Бжания, сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия. На церемонии подписания также присутствовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель президентской администрации Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Правительство республики и ООО «Инфраструктурное развитие» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. Предметом соглашения является восстановление имущественного комплекса сухумского аэропорта с целью возобновления авиационного сообщения. Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития Российской Федерации и абхазским Министерством экономики, сказано в сообщении.
Как пишет информагентство «Апсныпресс», в рамках реализации соглашения будет восстановлена эксплуатационная пригодность аэродрома. Инвестор проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 3 100 метров и шириной 45 метров, что «позволит принимать современные воздушные суда российского и иностранного производства». На взлетно-посадочной полосе планируется установить оборудование для инструментального захода на посадку, а также систему светосигнального обеспечения полетов 1 категории ИКАО. Также будет реконструирована рулежная дорожка и часть пассажирского перрона, построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов.
Будет также построен новый пассажирский терминал и обновлено историческое здание аэропорта. Вокруг нового терминала будет организована обширная парковая зона. В историческом здании аэровокзала планируется обслуживание официальных лиц и делегаций. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1 300 пассажиров в час, сказано в сообщении пресс-службы.
Рашид Нургалиев, собственник ООО «Инфраструктурное развитие», поблагодарил руководство Абхазии за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта. Он также сообщил, что параллельно будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса и выразил уверенность в том, что модернизированный сухумский аэропорт по достоинству оценят туристы и жители республики.
- Как ранее писало издание «Ведомости», ООО «Инфраструктурное развитие» зарегистрировано в Москве в жилом доме на Космодамианской набережной. Компания создана 10 июля 2023 года. Ее возглавляет Сергей Грибков, ранее работавший в управляющей компании Airport Management Company Limited, связанной со структурами аэропорта «Домодедово» Domodedovo Asset Management и «Домодедово паркинг».
- Единственным собственником «Инфраструктурного развития» является Рашид Рашидович Нургалиев — один из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева, теперь занимающего пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Рашид Нургалиев-старший регулярно проводит рабочие встречи с политическим руководством Абхазии. В частности, в феврале, как сообщал ТАСС, он принимал в Москве абхазского лидера Аслана Бжанию.
- Согласно СПАРК, Рашид Рашидович Нургалиев также владеет долями в компаниях «Экоструктура» (85%) и «Базис» (33%) и возглавляет Российское экологическое движение. В январе 2020 г. агентство Regnum писало о том, что председателем Российского экологического движения стал сын Нургалиева-старшего.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
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