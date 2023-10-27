Израиль продолжает локальные наземные рейды в сектор Газа. В Армии обороны страны подчеркивают, что подобные операции – часть подготовки к масштабному вводу войск в палестинский анклав. При этом международное сообщество продолжает настаивать на гуманитарных паузах и открытии коридоров для доставки помощи жителям Газы. США при этом усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке, а Россия принимает делегацию ХАМАСа. Правда, в Кремле отрицают контакты на высшем уровне и объясняют переговоры необходимостью вести диалог со всеми сторонами.

Армия обороны Израиля в очередной раз совершила рейд в сектор Газа. В северной части палестинского анклава были атакованы десятки военных объектов ХАМАСа. В рейде участвовали пехотные, бронетанковые и инженерные силы в сопровождении вертолетов. В ЦАХАЛе подчеркнули, что наземные операции в секторе Газа будут продолжены в ближайшие дни. Параллельно будут осуществляться атаки с моря и с воздуха, приоритетной целью названа ликвидация высокопоставленных лидеров ХАМАСа. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, наступает решающий момент:

«Наступает решающий момент. Либо мы, либо они, и мы победим. Наземная операция начнется, когда будут созданы условия. Мы продолжаем атаковать, чтобы обеспечить условия для следующих этапов операции. Мы их готовим, и мы их проведем. Сейчас мы ведем войну на южном фронте против ХАМАСа. Но армия готова к любому развитию событий и на севере. «Хезболла» несет потери. Мы не собираемся открывать фронт на севере, если нас не заставят это сделать».

С начала войны боевики «Хезболлы» ежедневно «поддерживают» палестинских собратьев «дружественным огнем» в сторону еврейского государства. По данным СМИ, на данный момент в приграничных районах погибло более 40 ливанских боевиков и, по меньшей мере, семь израильских солдат.

Эскалации конфликта всерьез опасается главный союзник Израиля США. Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в сложившейся ситуации Америка усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке:

«Порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Это необходимо для усиления противовоздушной обороны и защиты американского персонала на фоне всплеска атак в регионе. Я не буду говорить о конкретных местах дислокации этих сил, но могу подтвердить, что они не направляются в Израиль».

Европа, со своей стороны, хоть и с трудом, но смогла прийти к консенсусу по общей позиции относительно конфликта. После многочасовых переговоров собравшиеся на саммит в Брюсселе лидеры стран ЕС выступили с совместным обращением. 27 европейских стран подтвердили, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом, но нужно помнить и о том, что ХАМАС не представляет всех жителей сектора Газа.

«Полная блокада не соответствует международному праву. Многие лидеры обращались к теме блокады. Но есть один очень четкий сигнал: наблюдается серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в Газе. И поэтому мы считаем, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь решить этот вопрос с гуманитарным доступом», – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

ЕС также взял на себя обязательство провести региональную мирную конференцию с целью возобновления усилий по поиску решения ближневосточного конфликта. Брюссель до сих пор настаивает на разрешении кризиса по формуле «двух государств». Лидеры Старого света также поблагодарили коллег из арабских стран, в частности Катар и Египет, за давление, которое они оказывают на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

«Крайне важно разговаривать со всеми действующими лицами в регионе, и я уже упоминала о многочисленных визитах лидеров в Израиль, а также в другие страны, такие как Иордания и Египет. И это очень хорошо, что такая работа ведется, потому что нужно сделать все возможное, чтобы избежать расширения конфликта в регионе», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не хочет оставаться в стороне от ближневосточного конфликта и Россия. Однако, в отличие от Запада, Москва предпочитает декларировать нейтральную позицию. Несмотря на то, что в российском МИДе подтвердили прибытие делегации ХАМАСа, в Кремле от контактов с представителями группировки отреклись.

«В данном случае никакой кремлевской программы нет у этих представителей. Никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение. Мы считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продрожать и наш диалог с Израилем», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Израиле, тем не менее, резко отреагировали на визит хамасовцев и обвинили Россию в поддержке терроризма, призвав немедленно выслать делегацию группировки. Примечательно, что одновременно с членом политбюро ХАМАСа Абу Марзуком в Москве находится и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани. В Вашингтоне, который недвусмысленно дал понять, что видит главным интересантом эскалации именно Тегеран, не преминули отреагировать на столь «удачное» совпадение дипломатических графиков.

«Посмотрим, что выйдет из этих переговоров. Наше послание любой стране в мире заключается в том, что сейчас не время поддерживать возможности ХАМАСа, направленные на убийство израильтян», – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

На этом фоне в обиход западных СМИ вновь вошел термин «ось зла», впервые использованный бывшим президентом США Джорджем Бушем для описания режимов, поддерживающих терроризм. Первой «осью зла» были Иран, Ирак и Северная Корея. И сегодня, похоже, круг может расшириться за счет России.

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