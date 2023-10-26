Евросоюз пытается выработать единую позицию по ситуации в секторе Газа. Часть стран ЕС выступает на стороне Израиля, другая акцентирует внимание на гуманитарных проблемах обеих сторон. Турция, между тем, обвиняет Запад в «позорном молчании» на фоне массовых убийств мирных жителей Газы. После того как Совбез ООН не смог принять ни один из предложенных проектов резолюции по урегулированию конфликта, в Москву приехала делегация ХАМАСа, высоко оценившего «вклад» России.

Лидеры Европейского союза призывают к созданию гуманитарных коридоров и паузам в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа необходимую помощь. Собравшиеся в Брюсселе президенты и премьер-министры стран ЕС пытаются выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

«Очень важно еще раз продемонстрировать, что Европейский союз един, объединен для защиты наших принципов, для защиты наших ценностей. И именно поэтому мы поддерживаем Израиль и его право защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Мы осуждаем ХАМАС за это жестокое террористическое нападение. И мы обсуждаем, как обеспечить гуманитарный доступ. Мы считаем, что гражданские лица должны быть защищены всегда и везде. Я уверен, что мы выразим очень сильную единую позицию», – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

На протяжении последних недель государства ЕС делали противоречивые заявления, пытаясь сформулировать свою позицию по поводу войны между Израилем и ХАМАСом. В частности, Германия, Австрия, Венгрия и Чехия выразили безоговорочную поддержку Израиля. Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что остальные члены Евросоюза в итоге поддержат позицию Берлина:

«Теперь речь также идет о том, чтобы мы вместе дали понять, что мы поддерживаем Израиль в защите его собственной территории от ужасного нападения ХАМАСа. Это было ужасное, жестокое нападение, которое противоречило всем принципам гуманности – на детей, на семьи, на молодых и пожилых людей. И поэтому важно, чтобы мы придерживались общей позиции. Я убежден, что так и будет, как и то, что мы будем работать для освобождения всех заложников, для гуманитарной поддержки жителей Газы, которые также являются жертвами ХАМАСа, который использует мирное население в своих целях».

Однако некоторые другие страны придерживаются несколько иной позиции. В частности, Испания и Ирландия высказывались, в том числе, в защиту палестинцев.

«Я думаю, что нам нужно быть смелыми и полными решимости найти решение, и, конечно же, начать с тех, кто страдает больше всего, – с мирных жителей Израиля, а также с гражданских лиц в Палестине. Я не могу себе даже представить ситуацию в секторе Газа, когда почти половина пострадавших – дети. Поэтому я думаю, что очень важно также, чтобы мы посылали четкий сигнал гуманности и сочувствия этим людям, которые страдают от этой ужасной ситуации. Необходимо сосредоточить внимание в первую очередь на гуманитарной паузе. Во-вторых, помимо гуманитарной паузы, нам нужно акцентировать внимание на том факте, что доставка гуманитарной помощи может быть разрешена на постоянной основе, а также пропорционально потребностям населения Газы», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Мадрид также предлагает в течение полугода собрать мирную конференцию с привлечением всего международного сообщества для решения палестинского вопроса. В основе такого решения в Испании видят принцип «два народа – два государства». Как отметил Санчес, Израиль уже признан международным сообществом, и теперь необходимо признать и, главное, реализовать право палестинского народа на собственное государство.

Впрочем, пока международному сообществу не удается прийти к консенсусу даже по вопросу урегулирования нынешней горячей фазы конфликта. После того как Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции, Москва попыталась провести через Совбез ООН обновленную версию своего текста. Но США и их союзники также не поддержали документ. Постпред России в ООН Василий Небензя в ответ в очередной раз обвинил Вашингтон в нежелании прекращать кровопролитие:

«Мы сожалеем о том, что Совет безопасности не смог использовать еще одну предоставленную ему возможность отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Причину, по которой мы считаем американский проект категорически неприемлемым, я уже подробно изложил. Очень жаль, что члены комитета, которые вникали в национальные позиции, не оказались достаточно смелыми, чтобы проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст».

США в ответ упрекнули Россию в том, что Москва использует ситуацию в секторе Газа для набора политических очков, не пытаясь реально остановить конфликт. И, более того, подыгрывает деструктивным силам, нацеленным на эскалацию:

«Соединенные Штаты не могли поддержать еще одну российскую резолюцию, предложенную без консультаций и не отражающую реалии на местах. Вызывает разочарование тот факт, что Россия скорее попытается набрать политические очки и еще больше расколоть Совет, чем заняться решением текущих неотложных потребностей израильтян и палестинцев. Мы все видим, что Россия не делает ничего для поддержки дипломатических усилий по привлечению сторон к диалогу или увеличению гуманитарной помощи Газе», – заявил представитель США Роберт Вуд.

Тем не менее Москва все же вовлечена в процесс. Правда, разговаривать предпочитает в первую очередь с представителями ХАМАСа. Делегация группировки во главе с членом политбюро Абу Марзуком прибыла в Москву. Информацию о том, что хамасовцы действительно проводят встречи в российской столице, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем».

Примечательно, что немногим ранее находящийся в Катаре глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания «проинформировал», что высоко оценил позицию России в Совете безопасности ООН и ее вето на резолюцию США.

Полностью встала на сторону ХАМАСа и Турция. После того как президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал боевиков группировки «борцами за свободу», он также обвинил Израиль в массовом убийстве невинных жителей Газы, а Запад в «позорном молчании»:

«Все западные страны безоговорочно поддерживают нападения, а не призывают Израиль вернуться к здравому смыслу, будто сговорились. Те, кто разглагольствует о правах и свободах человека на бумаге, игнорируют право на жизнь угнетенных жителей Газы. Что случилось со Всеобщей декларацией прав человека? Вы никогда не заглядывали в эту декларацию? Вы не видели, что там написано? Нет. Они не будут заглядывать туда, если это не будет служить их целям. Почему? Потому что пролитая кровь – это мусульманская кровь. Что должно случиться, чтобы Европейская комиссия смогла призвать к прекращению огня – пусть назовут цифры, сколько еще детей должно погибнуть? Чтобы Совет безопасности ООН принял меры, сколько еще тонн бомб должно упасть на сектор Газа? Чтобы западные институты сказали «остановите резню», сколько еще женщин, мирных жителей и пожилых людей должно погибнуть? Атаки на сектор Газа давно вышли за пределы самообороны и превратились в открытую жестокость, злодеяния, резню и варварство».

Израиль в ответ дал понять, что будет исходить из собственных интересов, принимая решения о военных действиях в секторе Газа. Вошедший в состав чрезвычайного правительства бывший министр обороны Бени Ганц подчеркнул:

«Борьба с террором в Газе будет продолжаться на территории сектора – в любом месте и в течение любого времени, необходимого для обеспечения безопасности общин, которые будут восстановлены, и для восстановления региона».

При этом Ганц отметил, что наземная операция «будет лишь одним из этапов длительного процесса, включающего оборонительные, дипломатические и социальные аспекты, процесса, который займет годы».

Комментарии Ганца прозвучали на фоне появившихся сообщений о том, что Израиль поддался давлению США и отложил запланированную наземную операцию в Газе. При этом минувшей ночью израильская армия осуществила крупнейший на сегодняшний день наземный рейд в сектор Газа с использованием бронетехники, атаковав более 250 объектов ХАМАСа.

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