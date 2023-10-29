Посол Грузии в Израиле: Тем, кто в стрессовом состоянии, я бы посоветовал поехать на родину

Естественно, воздушные тревоги не прекращаются, ситуация по-прежнему напряженная. Все это сопровождается психологическим стрессом, в такой ситуации мы находимся уже три недели, - об этом заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

По его словам, паническое состояние среди граждан Грузии утихло.

«Ситуация по-прежнему напряженная. На севере военное положение, также боевые действия идут на южном фронте. Среди наших граждан, кто остался в Израиле, состояние паники утихло, желающих уехать меньше, меньше обращаются в посольство. В центральной части Израиля, в Тель-Авиве и близлежащих городах, восстановлен обычный рабочий процесс. Открылись школы, детские сады - в основном это те здания, где есть укрытия и можно завести туда детей во время воздушной тревоги.

Естественно, воздушные тревоги не прекращаются, ситуация по-прежнему напряженная. Все это сопровождается психологическим стрессом, мы уже три недели находимся в такой ситуации. Тем, кто в стрессовом состоянии, я бы посоветовал поехать на родину и находиться в более спокойной обстановке. Этот процесс за 2-3 месяца не закончится», - отметил Лаша Жвания в беседе с Общественным вещателем Грузии.