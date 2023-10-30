Сборная Грузии успешно выступает на ЧМ по мини-футболу

Сборная Грузии по мини-футболу на проходящем в ОАЭ чемпионате мира обыграла сборную Мексики со счетом 2:1. В составе грузинской команды отличились Ираклий Гветадзе и Леван Сванидзе. Общественный вещатель Грузии называет результат «историческим», указывая, что Мексика – действующий чемпион мира.

Ранее Грузия обыграла Гватемалу со счетом 6:0. После двух матчей грузинская команда набрала шесть очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Последним соперником Грузии в группе будет Ирландия.

В чемпионате мира участвуют 32 команды. В плей-офф уже вышли сборные Азербайджана и Казахстана, одержав по две победы. Выход украинской команды в плей-офф зависит от поединка со сборной Чехии.

Отметим, что ЧМ по мини-футболу проводит Международная федерация мини-футбола (WMF), а мировое первенство по футзалу под эгидой ФИФА состоится в 2024 году в Узбекистане.