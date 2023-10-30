Саакашвили: в Грузию проникла «диверсионная группа россиян»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что в Грузию проникла «диверсионная группа россиян». Об этом политик заявил на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств.

«По моей информации, диверсионная группа россиян проникла на территорию Грузии. У этой диверсионной группы очень плохие намерения. Они вооружены, ими управляет главное управление российской армии. В этой ситуации, как никогда, нам нужна координация с нашими западными партнерами и гражданским обществом. Как никогда, нам нужна координация с нашим народом», – сказал Саакашвили, не вдаваясь в детали.

Экс-президент Грузии подключился к процессу по видеосвязи из клиники «Вивамеди». Однако судья Бадри Кочламазишвили прервал видеозвонок, чем вызвал недовольство Саакашвили и его адвокатов.