Экс-президент Михаил Саакашвили планирует вернуться в политическую жизнь Грузии к предстоящим через год парламентским выборам. Об этом он заявил в ходе дистанционного включения из клиники «Вивамеди» на судебном процессе. Саакашвили призвал оппозицию объединиться против «Грузинской мечты». Бывший президент вновь заявил, что он узник Путина, и рассказал, как решит вопрос с массовой миграцией россиян в Грузии.

«Да здравствует Грузия! Слава Украине! И да здравствует наша будущая победа!» – на последних словах выступления Михаила Саакашвили его сторонники в судебном зале встали и устроили овацию. Им было чему радоваться. В отличие от прежних дистанционных включений на судебных процессах, бывший президент на этот раз, хоть все еще худой, выглядел ухоженно и опрятно. Он даже не жаловался на здоровье, напротив, он дал старт предвыборной кампании «Нацдвижения»:

«Как бы ни старались, чтобы я замолчал - в клинике, во время разных судебных тяжб, – главное, что я в Грузии и собираюсь активно участвовать в процесс ее спасения», – заявил Саакашвили. Он призвал оппозицию объединиться на выборах, чтобы смести власть «Грузинской мечты», которая, по его словам, собирается вернуть Грузию в Советский Союз.

Напомнил Саакашвили и о том, что «Владимир Путин – заклятый враг Грузии, захватчик». Что по его вине он оказался в заключении. Недавние воспоминания российского президента на саммите СНГ о событиях 2008-го Саакашвили истолковал как доказательство того, что он узник Путина. Тем более что дела против него были возбуждены в бытность генпрокурором Отара Парцхаладзе, который недавно попал под санкции США как грузино-российский олигарх с тесными связями с ФСБ, а «Грузинская мечта» его покрывает.

«Он (Путин) обвинил меня в том, что я разрушил СНГ, и я горжусь, что внес в это вклад. И это все было связано с теми событиями, которые вы сегодня здесь разбираете в ходе обсуждения так называемого уголовного дела». Пожалуй, это был единственный пассаж Саакашвили по существу рассматриваемого дела о силовом разгоне акции протеста 7 ноября в 2007 году, разгроме спецназом оппозиционного в то время ТВ «Имеди», отнятого потом у тогдашнего владельца Бадри Патаркацишвили.

Не заостряя внимания на прошлом и, конечно же, не признавая своих ошибок, Михаил Саакашвили сконцентрировался на проблеме наплыва россиян после вторжения РФ в Украину. Он отметил, что уважает права на частную собственность, от попрания которых многие пострадали в Грузии в годы его правления. Но, назвав наплыв россиян в Грузию и приобретение ими недвижимости большой бедой и опасностью, Саакашвили предложил выход, который критики расценили популистским, если не шовинистским:

«Ментальное исправление большинства граждан РФ невозможно. Эти люди – источник опасности для Грузии. И я хочу им сказать: как только сменится власть, мы, конечно, собираемся соблюдать права на частную собственность, но россиянам нужно дать один год для того, чтобы продать свои квартиры. Должна быть государственная программа, которая поможет грузинам за рубежом купить по льготным ценам эти квартиры. Мы должны создать программу помощи возвращающимся грузинам, в том числе и за счет той частной собственности, тех приобретенных квартир, которые сегодня имеют россияне в Грузии».

Признаком оторванности Саакашвили от реальности сочли его оппоненты и его слова об электронной системе голосования, которая впервые будет применена на предстоящих парламентских выборах. В оппозиции и профильных НПО это считают чуть ли ни единственной победой в борьбе с «Грузинской мечтой» за реформу избирательной системы. Саакашвили, утверждая, что электронная система полностью создана для фальсификации, сказал, что итоги глава ЦИК Тамар Жвания представит так, как скажет Иванишвили. Но Тамар Жвания уже два года как не глава ЦИК и даже не находится в Грузии.

«Ты ведь и Сикстинскую капеллу расписал, зачем это скрываешь, зачем такая скромность?!» – не удержалась от сарказма в соцсетях бывший соратник Саакашвили, теперь его ярый критик Тамар Черголеишвили, редактор «Табулы» и супруга лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Черголеишвили не раз обвиняла окружение Саакашвили в том, что оно вводит его в заблуждение, хотя и согласна с тем, что дела против Саакашвили являются политизированными.

Очередным аргументом для тех, кто полагает, что «Грузинская мечта» использует уголовное преследование против политических оппонентов, стали недавние угрозы представителей «Грузинской мечты» о возбуждении дела против президента Саломе Зурабишвили.

Власть называет ее президентом «Нацдвижения» и предостерегает от помилования Саакашвили, к которому призывают президента в части оппозиции. Зурабишвили и сама против этого, хотя и выступает за гуманное отношение к нему. К тому же само ее решение о помиловании не вызволит бывшего президента из заключения, против него идут судебные процессы еще по трем делам. Среди них и незаконное пересечение госграницы в октябре 2021-го накануне выборов в органы местного самоуправления. Тогда возвращение лидера, впрочем, не слишком помогло «Нацдвижению».

Так будет и на этот раз, уверены в «Грузинской мечте». Там уже давно утверждают, что «Нацдвижение» и его лидер хотят путем смуты и революции прийти к власти и готовят для этого почву. В этом ключе рассматривается и заявление генсека «Нацдвиженя» Петре Цискаришвили. Он вместе с однопартийцами находится в США, откуда сегодня сообщил, что итоги «выборов 2024-го невозможно будет считать легитимными, пока Саакашвили остается в тюрьме». Его сторонники настаивают на ухудшении состояния здоровья бывшего президента и требуют его освобождения.

Выступление Михаила Саакашвили, а также начатую сегодня его представительницей Софо Джапаридзе гуманитарную акцию в регионах с требованием оказать медицинскую помощь населению, наблюдатели рассматривают как начало предвыборной кампании. Тем более что такую же «гуманитарную» акцию с названием « Улыбающаяся Грузия» перед выборами Михаил Саакашвили с участием той же Софо Джапаридзе (она стоматолог) уже начинал в 2012-м. Пенсионерам предлагали бесплатно протезировать зубы. Но на выборах «Нацдвижение» проиграло, акцию «Улыбающаяся Грузия» свернули, а люди, которым удалили зубы для того, чтобы вставить им протезы, остались и без старых зубов, и без новых протезов.

И не только потому заявление Михаила Саакашвили о решении проблемы миграции россиян считает популистским внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза (при президенте Георгии Маргвелашвили) Теона Акубардия. Она активно ставит этот вопрос перед властью, несмотря на то, что, по ее словам, сейчас число россиян, желающих остаться в Грузии, уменьшилось:

«То, что они приобретают недвижимость в упрощенном порядке, – это позволяет им грузинское законодательство; то, что они могут оставаться в стране без визы в течение года, то, что, благодаря упрощенной регистрации, так много российского бизнеса, – конечно, все это таит опасность. Тем более если все это сравнивать со странами ЕС. Там есть страны, которые вообще отказывают гражданам РФ во въезде, другие определяют менее жесткие требования».

По мнению Теоны Акубардия, специалиста по вопросам безопасности, нужно исходить из интересов Грузии, часть территорий которой оккупирована Россией. По ее мнению, можно сократить период безвизового нахождения россиян в стране, в разы увеличить сумму, позволяющую приобретателю недвижимости получить ПМЖ (сейчас эта сумма 100 тысяч лари). Вопрос требует комплексного подхода, но власти так не считают:

«Грузинская мечта» это называет прагматичной политикой, а я называю это позицией страуса. Не видеть происходящего вокруг, прятаться от реальности означает на практике создавать дополнительные опасности, в том числе и открытия второго фронта. Если вспомнить постоянное базирование российских военных кораблей в оккупированном Очамчирском порту, другие признаки аннексии, задержание наших граждан на разделительной линии и усиление российского влияния внутри страны, тот же случай с Парцхаладзе».

Неактуальным считает оппозиционер Теона Акубардия и призыв Саакашвили к оппозиции объединиться:

«Не знаю, сам Саакашвили пришел к этому или извне помогли ему призвать оппозицию объединиться. Строго говоря, в его повестке дня стоит вопрос о единстве «Нацдвижения». У Михаила Саакашвили проблемы в созданной им же партии, и этим проблемам не видно конца. А такие заявления усиливают позиции «Грузинской мечты». Тем более что объединение под зонтиком «Нацдвижения» преимущества в борьбе с правящей партией не дает. Уверена, что очень много таких избирателей, которые не хотят голосовать ни за «Грузинскую мечту», ни за «Нацдвижение». Они больше не хотят делать выбор между худшим из зол».

Потому в оппозиции особо не обратили внимание на призыв Саакашвили. Тем более что по последним соцопросам большинство населения, 67%, предпочло бы видеть новые партии и лица в парламенте. За партию Саакашвили (за которую он не может баллотироваться как гражданин Украины), готовы проголосовать 22% из опрошенных. За «Грузинскую мечту» – 37%.

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