«Я в Грузии и собираюсь активно участвовать в процесс ее спасения», – заявил на одном из последних судебных заседаний экс-президент Михаил Саакашвили. Бывший глава государства в последнее время неоднократно заявлял, что планирует активно участвовать в грузинской политике. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Вы видите Михаила Саакашвили в грузинской политике?

Акакий: Для меня Саакашвили закончил свое существование как политик очень давно, во всяком случае, как грузинский – точно. Он неоднократно и сам это заявлял, что больше никогда не собирается втягиваться в грузинскую политику, однако, похоже, решил, что иначе освободиться из заключения у него никак не получится, вот и начал проявлять активность. Даже в таких условиях он был бы совершенно неприметной фигурой, однако «Грузинская мечта» очень серьезно поработала над тем, чтобы вернуть «врага-Саакашвили». Сделали из него политзаключенного, ну а теперь и включили его в политическую игру, соответственно, наши власти сами пытаются оставить его на политическом ринге.

Михаил: Факт в том, что у Саакашвили все еще есть сторонники в Грузии, и их немало. Более того, есть и люди, которые скучают по экс-президенту и тому времени, когда он был во власти. Учитывая этот факт, нельзя отрицать того, что Саакашвили как политик имеет немаленький вес. Для меня лично Саакашвили – это далекое прошлое, однако я понимаю, что он занимает определенное место в грузинской политике несмотря на то, что сейчас находится в тюрьме. Впрочем, я считаю, что он не тот человек, который мог бы объединить народ. Страна никогда не должна возвращаться в прошлое, поэтому экс-президент должен остаться там, где ему место, – в истории, а государство должно стремиться вперед.

Нелли: Положение Михаила Саакашвили в грузинской политике очень хорошо описала Тамар Черголеишвили, которая сказала, что он вождь-нарцисс и время его закончилось. Так оно и есть, он – неактуальная фигура в политической жизни нашей страны. Для меня это понятно вот уже 6-7 лет. Вся эта ситуация, начиная с его возвращения в Грузию и заканчивая последней инициативой – открытием «общественной приемной», куда должны приходить люди и жаловаться на что угодно, все это очень комично. У людей в стране тысячи более серьезных проблем, чем повышение рейтинга экс-президента Саакашвили, потому повторю: он больше неактуален.

Леван: По моему мнению, в грузинской политике все еще остается место для Михаила Саакашвили. Он, конечно, может кому-то не нравиться, но того факта, что он все еще пользуется популярностью, не изменить. Он довольно сильный политик, и я уверен, что он сможет объединить оппозицию в борьбе против правящей партии, на это указывают и множественные массовые акции с требованием его освобождения. Но, конечно, я бы хотел видеть в политике новые лица, а не Саакашвили и его противников. Стране нужны новые люди с новыми идеями. Люди устали от того, что в стране актуальным в политике остается лишь один вопрос – кто лучше во власти. Такое мышление устарело.

Элене: Мне кажется, что и так прекрасно видно, что Михаил Саакашвили не уходил из политики. При этом он сильный политик, его имя практически каждый день звучит как от оппозиции, международных партнеров, так и от правящей партии Грузии. «Национальное движение», внутри которого сейчас серьезные разногласия, в одном точно сходится – это то, что судьба Саакашвили – одна из важнейших тем. В общем, он остается довольно сильным политиком, способным объединить весь народ, и, я думаю, экс-президент еще много чего может.

Дато: Саакашвили? Что о нем можно сказать… его имя абсолютно точно останется на страницах учебников истории Грузии. Все, что он сделал – хорошее и плохое, все это будут обсуждать многие будущие поколения. Что касается сегодняшнего Саакашвили – его время уже ушло. Он сегодня настолько же слаб как политик, насколько слаб и физически. Манера общаться с людьми устарела. В каждом своем выступлении и в каждом слове он не упускает возможности рассказать, какой он великий. Однако он забывает, что сейчас основная сила – это поколение, которое не выносит такого бахвальства, поэтому я не считаю, что он сможет представлять какую-то серьезную силу в грузинской политике.

Бачо: Я не вижу в Саакашвили человека, за которым бы пошел народ. Да, конечно, у него много сторонников и сегодня, но это далеко не большинство. Лично я, как и большая часть жителей Грузии, не желает вновь вверять судьбу государства Саакашвили. Просто сегодня дело обстоит так: между двух зол, конечно, лучше выбрать меньшее, то есть Саакашвили. И в этом случае конституционное большинство не должно быть в руках его партии, я так считаю.

Подписывайтесь на нас в соцсетях