Экономический рост Грузии замедлился

Рост ВВП Грузии в сентябре текущего года, по сравнению с сентябрем 2022-го, составил 5.1%. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии (Грузстат).

По информации ведомства, в первом квартале текущего года экономический рост страны составил 7.7%, во втором 7.5%, в третьем 5.4%.

Темп экономического роста в сентябре сократился, в частности, по сравнению с июлем (5.5%) и августом (5.8%).

В сентябре 2023 года рост был зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, строительстве, торговле, в отрасли гостиниц и ресторанов; спад – в обрабатывающей промышленности, транспорте и складском хозяйстве, в сфере недвижимости.

Согласно официальной статистике, рост экспорта товаров из Грузии в январе-сентябре 2023 года составил 12.7%, импорта в Грузию – 18.2%. Внешнеэкономический оборот вырос на 16.5%.

В сентябре в Грузии было зарегистрировано 6111 компаний, что меньше прошлогоднего показателя на 14.3%.

Ранее эксперты рассказали «Эху Кавказа», что экономической эффект от массового переселения россиян в Грузию постепенно сходит на нет.