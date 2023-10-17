Сокращение денежных переводов из России, отток россиян из Грузии, замедление экономического роста – по мнению наблюдателей, экономической эффект от массового переселения граждан России в Грузию постепенно сходит на нет. По прогнозам экспертов, с конца нынешнего года экономика страны вернется к докризисной динамике.

Число российских граждан в Грузии постепенно сокращается. За девять месяцев этого года страну покинули более 20 тысяч граждан России: по официальной статистике МВД, прибыло 1 508 187 человек, покинули 1 528 193.

Схожая тенденция наблюдается и с денежными переводами из России – сентябрь 2023 года стал антирекордным с начала войны в Украине. И хотя Российская Федерация по-прежнему находится на первом месте по денежным переводам в Грузию, их объем в сравнении с сентябрем прошлого года сократился на 66%, т.е. на 114 миллионов долларов.

По мнению экономистов, это говорит о постепенном снижении воздействия российского капитала на экономику Грузии.

По прогнозу заведующего отделом макроэкономики исследовательского центра ISET Давида Кешелава, разовый экономический эффект от массового приезда почти 100 тысяч мигрантов в страну постепенно сойдет на нет к концу года.

«То, что в последнее время общие объемы транзакций в Грузию сократились на 27%, в основном происходит за счет России. Снижение было логичным, поскольку после переезда мигранты перевели средства для собственного потребления, а также для приобретения товаров или для открытия бизнеса. Сейчас мы наблюдаем последнюю стадию позитивного эффекта, вызванного переселением россиян. Можно говорить, что в целом он оказал положительное влияние на экономику страны, и если мигранты так же массово покинут страну, это обернется шоком в экономике. Постепенно все положительные разовые эффекты от миграционного наплыва будут исчерпаны, и экономика достаточно быстро вернется в исходное, базовое состояние», – пояснил Давид Кешелава в интервью изданию BMG.

В свою очередь, по мнению основателя и вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, хотя переселенцы из России и способствовали экономическому росту страны, это мало сказалось на благосостоянии населения: переезд в страну сотен тысяч состоятельных людей максимально подстегнул инфляцию, которая породила новые социальные проблемы. Это касается как лавинообразного скачка цен на покупку или аренду жилья, так и практического удвоения спроса на товары и услуги.

«Как только Грузия ограничила реэкспорт автомобилей в Россию, стали снижаться переводы не только из нее, но и из стран, представители которых участвовали в этом бизнесе. Думаю, сокращение транзакций из России приобрело необратимый характер. Если взглянуть на происходящее с другой стороны, становится очевидным, что прошлогодний рост экономики на 10% был обусловлен массовым наплывом россиян. Однако улучшение статистики ВВП затмили двузначные цифры инфляции в прошлом году. Многие путешественники отмечали, что индекс цен на продукты питания в Грузии оказался в два раза выше, чем в Италии, Германии или Польше. Поэтому сложно сказать, оказалась ли миграция россиян такой уж полезной для граждан Грузии».

По мнению старшего аналитика «Международной прозрачности – Грузия» Бесо Намчавадзе, эффект снижения российских денег в экономике Грузии можно сопоставить с тенденцией последних двух месяцев, согласно которой темпы ежемесячного экономического роста замедлились. По данным Грузстата, в августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост ВВП составил 5,8 процента, в июле экономика выросла на 5,5%. Это почти в два раза меньше показателей соответствующего периода прошлого года.

«Очевидно, что постепенно темпы роста экономики будут снижаться, хотя остается большая возможность, что, если в России будет объявлена новая волна мобилизации, еще больше россиян побегут в Грузию, и прибудет больше денег. В целом рост транзитной торговли, увеличение российского капитала, денежных переводов, доходов от путешествий и т. д. помогло нашей экономике вырасти. По аналогичным причинам наблюдается высокий рост ВВП в соседней Армении, занимающей пятое место в мире по этому показателю, и это на фоне того, что страна находилась в состоянии войны. Приход российских денег еще больше отразился на экономике этой страны, которая в этом году имеет более высокий экономический рост, чем мы», – сказал эксперт.

В целом, по данным Национального банка, из России в Грузию при помощи электронных систем переводов за первые девять месяцев поступило около 1 миллиарда 256 миллионов долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки.

Подписывайтесь на нас в соцсетях