Кадровые перестановки в Ахалгори – уволен Резо Девидзе

Решением правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия освобожден от занимаемой должности первый заместитель главы Ленингорского района Резо Девидзе.

Напомним, что новым главой района стал Муртаз Валиев. Югоосетинские наблюдатели назвали это назначение самым провальным кадровым решением Алана Гаглоева за все время его президентства.

«Эхо Кавказа» ранее писало, что Резо Девидзе контролировал выдачу спецпропусков в Ахалгори. 26 октября югоосетинский лидер Алан Гаглоев выразил недовольство тем, как решается данный вопрос. «Нельзя обманывать людей. Давая обещания, надо их выполнять», – заявил Гаглоев.

Депутат Заза Дриаев на той встрече предложил возложить все обязанности по приему и проверке документов, а также выдаче пропусков и паспортов на районные службы КГБ.

Сегодня же югоосетинское правительство назначило Алана Козаева на должность первого заместителя главы цхинвальской администрации, передает агентство «Рес». Первое заседание Кабмина в обновленном составе прошло под председательством Алана Гаглоева.