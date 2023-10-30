В Цхинвали обсудили идею «открыть экономически дорогу в Грузию»

Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия от Ленингорского района Заза Дриаев предложил «открыть экономически дорогу в Грузию».

Дискуссия на заседании сессии законодательного органа состоялась 27 октября, однако госгентство «Рес» о ней не сообщило. Информация опубликована на сайте югоосетинского парламента.

По информации пресс-службы законодательного органа, депутат парламента Ацамаз Касаев поднял на заседании вопрос по поводу прошедшего недавно во Владикавказе круглого стола российско-грузинского делового совета. На встрече прозвучала инициатива об открытии транзита между Россией и Грузией через Цхинвали. Касаев указал на отсутствие реакции со стороны официальных лиц Южной Осетии.

«У официального Цхинвала не было никакого заявления относительно этого вопроса. И если мы независимая республика и такие вопросы обсуждают без нашего участия, то и реакция на такие заявления должна быть адекватной», – сказал депутат.

По словам первого вице-спикера парламента Петра Гассиева, предложение об открытии дороги – «частная инициатива».

«Это общественная организация и они могут говорить все что хотят, и приглашать кого-то или нет, их дело. А вот если бы это были представители государств, то понятное дело, надо было реагировать соответствующим образом и идти туда», – сказал он.

Депутат Ацамаз Касаев также поднял вопрос о том, что из Ахалгорского района «большими темпами вывозится мясо в сопредельное государство», в то время как в Цхинвали мясо завозится из Российской Федерации.

«Мы с Зазой Нодаровичем Дриаевым обсуждали этот вопрос, и считаю, что необходимо запретить вывоз мясной продукции в Грузию. Никаких мер на сегодняшний день принято не было», – сказал депутат.

Депутат Алан Тадтаев считает, что запретить вывоз мясной продукции нужно постановлением правительства. Он предложил довели позицию депутатов до председателя правительства.

По информации пресс-службы парламента, депутат Заза Дриаев выразил надежду, что коллеги поддержат его позицию об открытии дороги.

«Я надеюсь, что многие из моих коллег поддержат меня, многие может, скажут, что это неправильно, но я озвучу. Почему бы не открыть экономически дорогу в Грузию, если уж мы открыли на 10 дней, чтобы граждане в Ленингорском районе могли выезжать в медучреждения и имели возможность видеть своих родственников. У нас есть таможня, есть погранслужба, это и доход в бюджет, это и продукты, овощи и фрукты. Ведь сегодня это все завозится через три таможни и если изначально цена на товар 20 рублей, то сюда приезжает и уже 200-250 рублей», – сказал депутат.

Депутат Алан Техов отметил, что на данный момент этого «категорически делать нельзя».

«Мы делаем обращение к России и там написано, что товары, привозимые с РФ для личного потребления, и если мы откроем дорогу, то это уже для России «черная дыра». И вопрос открытия дороги в Грузию сегодня не актуален», – добавил он.

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания прокомментировал возможность начала железнодорожного транзита через самопровозглашенную республику.