В Марнеули прошел митинг в поддержку Палестины

В грузинском городе Марнеули прошел митинг в поддержку Палестины, сообщило Radio Marneuli.

Акция началась в парке у «Азербайджанского дома», где в поддержку Палестины выступили ахунд марнеульской Красной (главной) мечети — Гаджи Гаджиев и представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев.

Ахунди Гаджиев заявил, что молчание по поводу израильского нападения на сектор Газа является показателем поддержки Израиля. Он отметил, что народ собрался для того, чтобы «поднять голоса против сионистского израильского режима», против пыток «угнетенного палестинского населения».

«Сегодня мы видим, что международные организации не реагируют, и они продолжают совершать преступления. Мы надеемся, что Бог скоро положит конец этой жестокости. Истина восторжествует на Земле. Мы просим у Бога терпения для людей, которые там подвергаются угнетению», — заявил Гаджи Гаджиев.

В своем обращении, которое транслировало издание Aktual.ge, представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев раскритиковал Израиль, США, Германию, Италию, Францию, Великобританию, государства-члены НАТО и ЕС, назвав их «террористическими государствами». Алиев выступил и с критикой президента США Джо Байдена.

«Байден заявил: "Мы одержим победу над Россией и <сектором> Газа". Я же говорю: вы не сможете победить, в обоих (случаях) вы — проигравшие, и вы проиграете. Силы ислама все время одерживали над вами победу и будут продолжать это делать», — цитирует Али Алиева Radio Marneuli.

SOVA напоминает, что ранее официальный Тбилиси выразил поддержку Израилю. С послом Израиля в Грузии встречи провели глава МИД, спикер парламента и президент Грузии. Атаку на Израиль осудил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В Марнеульском муниципалитете Грузии проживают преимущественно этнические азербайджанцы.