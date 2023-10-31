Правящая партия «Грузинская Мечта» решила не спешить с преодолением вето президента. Речь идет о поправках в закон «О собраниях и манифестациях».

Лидер парламентской фракции партии власти Мамука Мдинарадзе заявил, что шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС возросли, поэтому торопиться с принятием этого закона не стоит.

Президент Саломе Зурабишвили ранее наложила вето на т.н. «палаточный закон». Согласно поправкам, демонстрантам запрещается возводить временные сооружения, если их расположение: представляет опасность для участников собрания, демонстрации или других лиц; препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией; вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации; это не связано с проведением собрания или демонстрации.

«​Мы поторопились (принять закон в трёх чтениях – ред.), потому что точно знали о планах насильственной революции… Но она не состоялась. Поскольку есть большое ожидание положительного решения (от ЕС), то нет необходимости быстро принимать этот закон. Но вето все равно будет преодолено», – сказал Мдинарадзе.