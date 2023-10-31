Президент Грузии заступилась за женщин-депутатов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заступилась за женщин-депутатов, которым нанесли оскорбление несколько мужчин-депутатов от партии власти «Грузинская мечта», сообщает SOVA.

Глава государства назвала оскорбления в парламенте «крайне неприемлемыми». Зурабишвили подчеркнула, что подобные оскорбления оскорбляют парламент, и назвала подобное поведение недопустимым. Глава государства призвала спикера Шалву Папуашвили принять строгие меры.

«Я считаю, что это совершенно неприемлемо - это даже неверно говорить, что сказанное <подобным образом> неприемлемо. Это действительно стыдно для Грузии и для грузинского парламента. Я не знаю, какой закон кто должен принять по борьбе с непристойностями… Если это - не непристойные слова, то <в таком случае> я не знаю, что это такое.

Я призываю председателя парламента принять самые строгие меры против людей, которые позволили себе подобное поведение. Потому что, если он этого не сделает, то лично <будет способствовать тому>, чтобы парламент потерял лицо. Я думаю, он должен действовать быстро и отреагировать», - заявила президент.

Отметим, глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Берая обратился к независимому депутату Теоне Акубардия с оскорбительными замечаниями на пленарном заседании. Кроме того, словесная перепалка произошла и между депутатом от «Мечты» Алудой Гудушаури и депутатом от «Нацдвижения» Аной Цитлидзе. Цитлидзе назвала Гудушаури «идиотом», а депутат от «Грузинской мечты» - «дешевкой».

Позже член «Грузинской мечты» Ираклий Берая принес извинения, заявив в то же время, что есть «красные линии», с которыми нельзя мириться. Сказанное он оправдал «тяжестью высказываний» депутата Теоны Акубардия.

«Нам всегда очень больно слышать, когда правящую команду, меня, наших коллег обвиняют - непримиримо, несправедливо и недостойно - в проведении интересов России, и тем более когда это носит систематический характер. Для нас это красная черта, которую, естественно, мы никогда не потерпим», - пояснил Берая.