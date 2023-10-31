Отголоски войны на Ближнем Востоке докатились до Абхазии. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба заявил о задержании восьми арабских беженцев при попытке нелегально попасть из Грузии в Абхазию. Многих в республике шокировали и антисемитские выступления на Северном Кавказе. На этом фоне отдельные пользователи соцсетей взялись выискивать антисемитизм и в Абхазии.

Казалось бы, где Абхазия со своими проблемы и нерешенными конфликтами и где война Израиля с ХАМАСом? Но вчера Центр социально-экономических исследований Абхазии провел в Сухуме беседу за круглым столом на тему: «Абхазия: новые геополитические вызовы», и много, конечно, на нем говорилось о резком обострении арабо-израильского конфликта.

Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба, в частности, сообщил о задержании восьми беженцев, пересекших на днях грузино-абхазскую границу на реке Ингур:

«Арабские беженцы, поскольку нелегально пересекли границу, российские пограничники, конечно, их арестовали и передали нашим властям. По закону у нас полагается статья за незаконное пересечение границы, но мы, естественно, по отношению к беженцам не стали применять такие меры. Удалось договориться с международными организациями гуманитарными, чтобы их вернули назад, в Грузию. В любом случае, мы прекрасно понимаем, что Абхазия в такие процессы, которые происходили в мире, всегда была вовлечена. Поэтому сейчас опасности нас могут ожидать любого характера, мы должны быть к этому готовы, понятно. Наша сила в союзе с Российской Федерацией. И это дает нам хорошие гарантии безопасности».

Как сообщается в СМИ, в спецслужбах Абхазии уточнили, что речь идет о группе из восьми человек, часть из которых планировала в дальнейшем попасть в Россию, другая – дальше в Германию. «В Грузии их обманывают, что можно спокойно через Абхазию проехать в Европу, и, получив с них по 10-20 тысяч долларов, бросают на границе и скрываются», – рассказали в спецслужбах, подчеркнув, что недавно была предотвращена попытка незаконного пересечения границы группой из 14 человек из Грузии.

Это одно из последствий, как говорили на упомянутом круглом столе, очередного обострения арабо-израильского противостояния. Но есть еще одно…

После того как Израиль объявил целью уничтожение группировки ХАМАС и начал наступление на сектор Газа, по множеству стран прокатились массовые манифестации в поддержку палестинцев, кое-где произошли нападения на евреев. В регионах России с преимущественно мусульманским населением, а именно на Северном Кавказе, в минувшие выходные произошли события, напомнившие недоброй памяти еврейские погромы. Участники антисемитских акций требовали не остановить войну, а выселить и не впускать более на Кавказ представителей еврейского народа, что, конечно, неожиданно, так как антисемитизм не имел в этих краях распространения. Самая крупная акция произошла вечером в воскресенье 29 октября в Махачкале. До полутора тысяч человек ворвались в здание аэропорта и заблокировали взлетно-посадочную полосу. Погромщики пытались найти среди пассажиров авиарейса из Тель-Авива этнических евреев, выламывали двери, забрасывали камнями полицейских…

А после этого мне попался на глаза неожиданный диалог в соцсетях между одним пользователем, имя которого не хочется называть, и председателем Детского фонда Абхазии Асидой Ломия. Она отреагировала на пост этого пользователя с русско-еврейскими, как он сам недавно писал, корнями, росшего в Абхазии, а ныне живущего то в Москве, то в Израиле, в котором он возмущался тем, что произошло в Махачкале. Отреагировала мгновенно и с искренним сочувствием: «Позорище. Нет слов». Но он вдруг ответил так: «Не меньшее позорище, Асида, антисемитизм в абхазских пабликах. И не меньшая моя боль». Та очень удивилась:

«В каких пабликах это пишут у нас? Не встречала. Видимо, что-то пропустила… Вижу, вы прямо взорвались на мою оценку ночных событий в Дагестане и хотите сказать, что у нас то же самое? Не понимаю. Так же, как и то, что вам абхазы сделали плохого?

– Мне – ничего. Где вы это вообще прочли? Но то, что и в Абхазии сейчас тихо (пока) раскачивается антиеврейская кампания, меня сильно печалит».

После этого Асида попросила его прислать ссылку на те интернет-высказывания, о которых он говорит, но он ничего не ответил.

Сегодня я связался с Асидой Ломия. Мы сошлись в том, что в Абхазии в целом нет однобокости в оценках происходящего, хотя есть и те, кто по каким-то причинам больше симпатизирует одной стороне, есть те, кто – другой. Я не знаю, что именно читал ее оппонент в абхазском сегменте соцсетей, мне только раз попалось следующее:

«Мне какой-то один пост попался анонима, который говорил: ну, мы… что мы сидим… давайте проведем митинг. Какой митинг? В защиту палестинцев. Ну, если это считать какими-то настроениями антисемитскими, то… Ну, вот это я видел, да. И кто это писал, тоже непонятно.

– Единственное, что я видела, это пара человек из наших сочувствие Палестине высказывали. Но я взяла там и написала: а мне всех детей жалко – и еврейских, и арабских. А дети при чем – невинные создания эти?»

Когда же мы вернулись к недавним событиям в столице Дагестана, Асида воскликнула:

«Я возмущена! Как это называется?! Что это значит, что они паспорта у людей проверяли? Что это такое, как они могли себе такое позволить? Безобразие это, конечно!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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