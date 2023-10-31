Верные граждане Израиля, военная элита Сирии и Иордании. Немногочисленная черкесская диаспора оказалась в клубке ближневосточных конфликтов. После падения Османской империи потомки мухаджиров из Абхазии и Черкесии оказались на территории стран, разделенных многочленными линиями разлома. Как они оценивают очередную войну в регионе и на чьей стороне выступают? Об этом и многом другом «Эхо Кавказа» поговорило с черкесским общественником Асланом Бешто.

– Аслан, я знаю, что вы постоянно мониторите ситуацию в диаспорах, тесно общаетесь с черкесскими общественниками по всему миру. Расскажите, что сейчас происходит с черкесами на Ближнем Востоке, в том числе в контексте арабо-израильского конфликта. Давайте начнем с Израиля.

– В Израиле проживает около шести тысяч черкесов, которые разбросаны по нескольким небольшим анклавам. Это в первую очередь Кфар-Кама – такая неформальная их столица, далее Рихания, расположенная на ливанской границе, и частично древний Аб-Гош. Основателями деревни считаются арабы из клана Абу-Гош, но арабизированные чеченцы и черкесы тоже там проживают, хотя наши интервьюеры утверждали, что большинство черкесов уже переселилось оттуда в Риханию и Кфар-Кама.

В настоящее время ситуация выглядит следующим образом. Черкесы, проживавшие в Рихании, в большей своей части, в основном женщины и дети, переехали в Кфар-Каму пережидать окончания боевых действий, потому что с территории Ливана деревня подверглась обстрелу. Обстрелам подвергся и Абу-Гош, расположенный близ Иерусалима. Известно, что палестинская ракета частично разрушила там мечеть, построенную Рамзаном Кадыровым.

В Кфар-Каме ситуация стабильная. Я читал официальное сообщение главы поселения Закарии Напсо. Он пишет, что муниципальные власти на прямой связи с военным руководством и Министерством внутренних дел Израиля. Жители поселения обеспечены стратегическими запасами, бронежилетами, у них готовы укрытия. То есть Кфар-Кама полностью готова к любому развитию ситуации.

– Оружие у них есть?

По израильским законам черкесы освобождены от призыва в армию, но они сами изъявляют желание служить в ЦАХАЛе. Черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства

– Да. По израильским законам черкесы освобождены от призыва в армию, но они сами изъявляют желание служить в ЦАХАЛе, в Министерстве внутренних дел и так далее. Закон позволяет им держать стрелковое оружие, и оно есть в каждом доме. Я более чем уверен, что эта деревня сможет отразить любое нападение. Что касается отношения к происходящим событиям, подчеркну: черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства.

– Почему так? Как вы можете это объяснить?

– Израильские черкесы прекрасно интегрированы в израильское общественное и политическое пространство. Я не слышал, чтобы у них там хотя бы однажды были какие-то серьезные проблемы с израильским государством. Можно считать, что жизнь в Кфар-Каме – это та мечта, к которой мы бы хотели стремиться. Все тамошние черкесы знают три языка – это иврит, родной язык и арабский. Причем всеми тремя владеют одинаково хорошо, потому что обучение в школах строится по принципу трилингвы.

В Кфар-Каме есть несколько музеев, свое телевидение, свое радио. Несколько лет подряд поселение признается самым чистым и благоустроенным в Израиле, что в свою очередь привлекает туда массу туристов и, естественно, какие-то гранты, финансовые вливания и прочее от израильского правительства.

Так что в данном случае Кфар-Каму можно рассматривать как образец черкесского поселения. Естественно, как у всякого такого поселения, там возникают какие-то проблемы, но они успешно решаются.

– Но ведь были и темные страницы в отношении черкесов с Израилем. Например, с теми, кто жил на Голанских высотах?

Те, кто остался в Сирии, категорически это отрицают, но те, кто уехал, подтверждают, что Израиль предлагал черкесам сменить гражданство и остаться на своих прежних местах проживания. Черкесы отказались

– Действительно, во время шестидневной войны черкесское население Голанских высот очень сильно пострадало, но надо подчеркнуть, что отношение к этой истории у черкесов неоднозначное. Черкесы на тот момент составляли немалую часть сирийских вооруженных сил. Черкесское подразделение под командованием Азнаура Анчоко достаточно успешно противостояло израильским силам, но по итогам войны все-таки Голанские высоты или, как черкесы их называют, Джулан были ими потеряны. Те, кто остался в Сирии, категорически это отрицают, но те, кто уехал, подтверждают, что Израиль предлагал черкесам сменить гражданство и остаться на своих прежних местах проживания. Черкесы отказались. Часть из них переселилась в центральную Сирию, в окрестности Дамаска и другие города. Другая часть, около трех с половиной тысяч человек, по договоренности с Европой и Соединенными Штатами покинула Голанские высоты и составила основу черкесской диаспоры в США.

– Я слышал, многие из них хотели вернуться в Советский Союз.

– Да в 1972 году около восьмидесяти социалистов и коммунистов смогли вернуться в Советский Союз, потом, в восьмидесятых годах, была еще одна волна репатриантов. Эти люди до сих пор проживают в Майкопе, Нальчике. Они полностью влились в черкесское сообщество на родине.

– Как у черкесов сложились отношения с палестинцами?

У палестинцев и черкесов непростые отношения на всем протяжении их сосуществования

– Если мы сделаем исторический экскурс, то окажется, что у палестинцев и черкесов непростые отношения на всем протяжении их сосуществования. Это началось еще в Транссирии в двадцатых годах прошлого века, когда бедуины и черкесы приняли предложение французских колониальных войск и вместе с ними воевали против друзов и палестинцев достаточно долгое время. Впоследствии офицеры этого полка Осман-Бей, Тофик-бей и прочие после создания сирийского государства составили основу его военных кадров.

– В чем была причина противостояния с друзами и палестинцами?

– Постоянно накапливавшиеся конфликтные ситуации привели к открытому противостоянию. В этот момент появились французы. Не знаю, кто им подсказал, что черкесы неплохие бойцы. После серии проверок во главе с полковником Кале было принято решение о создании восьми черкесских эскадронов, еще нескольких бедуинских, а также подразделений из других национальных меньшинств. В то время политика французского правительства была направлена на создание иррегулярных войск из национальных меньшинств для противостояния друзскому большинству.

– Что значит «после серии проверок»?

– Испытание боевых качеств, назовем это так. Небольшими подразделениями из добровольцев было проведено несколько боевых операций, в результате которых боевые качества черкесов получили высокую оценку со стороны французских командиров.

– На чем тогда настаивали друзы – хотели создать свое государство?

Друзы хотели просто сохранить статус-кво, самостоятельность, безраздельное владение территорией. После падения Османского государства они остались предоставлены сами себе

– Друзы хотели просто сохранить статус-кво, самостоятельность, безраздельное владение территорией. После падения Османского государства они остались предоставлены сами себе и решили, что пришло их время.

– Эти непростые отношения сохраняются до сих пор?

– Нет, они уже себя исчерпали после того, как в Сирии воцарилась семья Асадов. Так получилось, что Асад был очень дружен с черкесскими аристократами. В первую очередь с семьей Маршан. Братья Уали, Мухаммад и Шараф Маршан были известны в Сирии под фамилией Абаза. Они были очень верны Асаду.

– Абхазские князья?

– Да, представители абхазской аристократии. Они фактически стали надзирать над черкесской диаспорой в Сирии, и они формировали, по большому счету, нынешнюю черкесскую элиту Сирии. И в настоящее время немалое число черкесов, которые так или иначе остались верны Асаду. По крайней мере, самые боеспособные части асадовской армии в настоящее время возглавляются черкесами.

– Наверное, здесь стоит упомянуть, что черкесское население Сирии после начала войны сократилось со ста шестидесяти до примерно восьмидесяти тысяч человек. Давайте теперь поговорим об Иордании, где черкесы оказались, наверное, в самой непростой ситуации.

– Когда создавалась Иордания и королем стал Абдалла I, в первую очередь он опирался на бедуинов и черкесов, вплоть до того, что сформировал из них группу телохранителей. После его смерти в результате покушения палестинского радикала в мечети Аль-Акса в Иерусалиме 5 сентября 1951 королем стал его сын Талал. Правил он недолго, по состоянию здоровья не мог осуществлять властные полномочия и 11 августа 1952 отрекся от престола в пользу сына Хусейна.

Вот здесь черкесы показали себя во всей красе. Хусейн был воспитанником черкесов и никогда этого не скрывал. Целиком и полностью он опирался всегда на черкесскую гвардию и независимых шейхов бедуинских племен.

После шестидневной войны 1967 года на территории Иордании оказалось большое количество палестинцев, которые размещались в лагерях беженцев. На тот момент их насчитывалось от двух с половиной до трех миллионов человек. Они тогда составили половину населения Иордании.

Ясир Арафат и его «Организация освобождения Палестины» фактически создали государство в государстве. Иорданская полиция не имела права входить в лагеря беженцев

В какой-то момент палестинцы злоупотребили гостеприимством Иордании и попытались перехватить власть в королевстве. Ясир Арафат и его «Организация освобождения Палестины» фактически создали государство в государстве. Иорданская полиция не имела права входить в лагеря беженцев. Их боевики совершенно безнаказанно бесчинствовали в Аммане, вплоть до того, что Арафат публично угрожал Хусейну, заявлял о том, что Иордания принадлежит палестинцам. Дело дошло до того, что палестинцы предприняли несколько попыток физически устранить короля.

1 сентября 1970 года на короля Хусейна, возвращающегося из своей резиденции в Амман, было устроено покушение. Его сопровождало около шестидесяти гвардейцев-черкесов. В результате атаки палестинских боевиков более сорока черкесов погибло, в том числе его водитель. Тем не менее оставшиеся в живых смогли вывести короля Хусейна из-под огня и в целости доставить его в Амман. После этого сразу же в пустыне был собран совет шейхов бедуинских племен, которые также категорически потребовали от короля наведения порядка в Иордании. Король Хусейн ввел войска в лагеря беженцев, и почти три месяца в Иордании продолжалась война.

Здесь очень интересный момент. Из Сирии в Иорданию зашла мотопехотная дивизия. Дамаск потребовал остановить бойню палестинцев, но вмешательство США позволило королю Хусейну победить и сирийское вторжение, и палестинцев. В результате при посредничестве правительства Египта состоялось соглашение. «Организация освобождения палестины» передислоцировала свои штабы в Ливан, где с тех пор она и находится, но в Иордании осталось около трех миллионов палестинцев, притом что Иордания задумывалась как государство бедуинов и черкесов.

– Это более половины населения Иордании, включая тех палестинцев, кто проживает в королевстве без гражданства. Черкесов там, по последним данным, немногим более ста восьмидесяти тысяч. Существуют ли какие-то отношения, какой-то дискурс черкесов с палестинскими структурами?

– В 2008 году движение ХАМАС, равно как и «Хезболла» признали независимость Абхазии. Пока неясно, как это скажется на отношениях внутри диаспоры между абхазской и собственно ее черкесской частью, учитывая вот эти сложные отношения и множественные линии разлома внутри черкесских диаспор.

– Очевидно, это признание по отмашке из Москвы, как, впрочем, и другие. Что происходит с черкесской диаспорой в Иордании сегодня?

– Постепенно палестинцы пришли в себя и снова начали требовать больших прав. Насколько я владею информацией, в настоящее время у палестинцев и черкесов Иордании достаточно сложные отношения. Любое бытовое столкновение, та же драка подростков приводит к тому, что палестинцы чуть ли не открыто угрожают черкесам. По ночам пишут на их домах свои имена, обещают, что после изгнания черкесов они будут поделены между семьями палестинцев. Здесь надо учитывать то, что король Абдалла II женат на палестинке. Это был такой династический брак в надежде на то, что все-таки он приведет к большему миру.

Не знаю, насколько это оправдалось для самих палестинцев и бедуинов, но для черкесов ситуация осложнилась. После того, как Абдалла II стал главой государства, на ключевые должности в королевстве, ранее занимавшиеся черкесами и бедуинами, стали назначать палестинцев, в первую очередь родственников супруги короля. Учитывая сильную клановость среди арабских семей, это выглядело вполне логично, но довольно сильно обидно для самих черкесов.

Черкесы по-прежнему верно служат Иордании, но вот эти проблемы и маркеры конфликта никуда не уходят

Но, к чести самих черкесов, они никак не комментировали эту ситуацию. Со временем Абдалла убедился, что с приходом палестинских кланов в государственные структуры в Иордании началась неимоверная коррупция. Король был разочарован, он начал постепенно возвращать на ключевые должности в стране представителей черкесов, то есть на должности, от которых зависит безопасность и благополучное существование государства, в первую очередь связанные с госбезопасностью и финансами. Черкесы по-прежнему верно служат Иордании, но вот эти проблемы и маркеры конфликта никуда не уходят. Я несколько раз встречал в разных городах мира черкесов, которые искали себе «запасной аэродром», потому что, как они говорили, очень скоро история Иордании для нас также закончится. Это факт: основой давления на черкесов Иордании являются именно палестинцы.

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