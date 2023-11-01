СГБ Грузии: через Ингурский мост в Абхазию перешли граждане Ирака

Заместитель начальника информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе прокомментировал заявление секретаря Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Шамба, который в ходе круглого стола, организованного Центром социально-экономических исследований сказал, что через Ингурский мост в Абхазию пытались заехать «арабские беженцы».

«Как известно, граждане зарубежных стран периодически пересекают линию оккупации, - в данном случае мы имели дело с гражданами Ирака. Была активирована «горячая линия» Евросоюза, в результате чего упомянутые лица вернулись на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии.

И я хотел бы здесь отметить, что они находятся в Грузии абсолютно легально, власти не ограничивают свободное передвижение, в том числе, по линии оккупации, но, как видите, состоялась коммуникация по «горячей линии» и инцидент исчерпан», — заявил Антадзе.

Он также добавил, что не будет дополнительно комментировать заявления абхазских властей, поскольку иракские граждане уже находятся на территории, подконтрольной властям Грузии.