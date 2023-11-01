Сегодня в селе Эргнет состоялась 115-я встреча в рамках МПРИ. Стороны говорили о задержаниях на границе, проблемах безопасности и гуманитарных вопросах. Сразу после ее завершения на вопросы журналистов ответил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

Егор Кочиев рассказал журналистам, что за истекший период было зафиксировано семь задержаний на границе. Последний случай произошел вчера с гражданином Грузии Лагошвили:

«С ним проведут соответствующую беседу наши пограничники, будут решать его дальнейшую судьбу. Если человек нарушил по незнанию, если он забрел на югоосетинскую территорию совершенно случайно и если до того у него не было никаких правонарушений, то, я думаю, будет решен вопрос о его выдворении. Либо если правонарушения серьезные, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Также обсуждался еще один вопрос. В районе села Синагур-Хахет был задержан еще один грузинский гражданин, занимающийся браконьерством. При помощи каких-то взрывных устройств и электроудочки он успел уничтожить в озере около 25 килограммов мальков. Буквально уничтожил целую популяцию. Вот в его отношении, я могу вас уверить, точно будет возбуждаться уголовное дело по обвинению в браконьерстве».

Значительная часть встречи была посвящена вопросу нахождения грузинского полицейского поста в районе села Уиста. Егор Кочиев считает, что решению проблемы препятствует то, что это политический шаг грузинского руководства.

«Решение о выставлении этого поста принималось политическим путем. Руководство Грузии, решив заработать очки, выставило этот пост, и сейчас его снятие связано с очень серьезными репутационными потерями. Но мы не оставляем попыток, каждый раз указываем на беспокойство жителей села Уиста. Наша надежда на то, что эта проблема разрешится полным урегулированием и снятием поста, остается», – говорит Кочиев.

Глава югоосетинской делегации рассказал и о технической встрече, которая состоялась 27 октября в этом же месте, где обсуждались вопросы функционирования Тирипонского оросительного канала. В ней приняли участие специалисты из Южной Осетии и Грузии, которые обсудили итоги завершившегося поливочного сезона и подготовку к будущему. Тирипонский канал берет начало в Цхинвале и обеспечивает водой как осетинские, так и грузинские села.

Функционирование и совместная эксплуатация оросительного канала считается одним из положительных итогов работы МПРИ. Сегодня глава югоосетинской делегации поделился еще одним положительным наблюдением – за истекший период количество инцидентов уменьшилось:

«Ситуация сейчас более стабильная, более прогнозируемая, чем, скажем, в аналогичный период прошлого года и даже за истекший период этого года. Надеюсь, что эта тенденция продолжится и на положительные шаги, которые приведут в конце концов к признанию Южной Осетии, к полномасштабному урегулированию между Южной Осетией и Грузией, ну и, у нас здесь воцарится спокойствие, мир и порядок», – заключил Кочиев.

Как оценивают ситуацию грузинские участники переговоров или международные сопредседатели, югоосетинским журналистам узнать не удалось. Организаторы по-прежнему не разрешают представителям СМИ заходить на территорию проведения встреч МПРИ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях