В Цинагарскую зону Ленингорского района Южной Осетии по Тирипонскому оросительному каналу начала поступать вода. Об этом «Эху Кавказа» сообщил заместитель полпреда президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования, глава югоосетинской делегации на МПРИ Егор Кочиев. Югоосетинское экспертное сообщество назвало это событие ощутимо значимым для жителей засушливых приграничных районов достижением участников переговорного процесса.

Тирипонский канал – главная оросительная система, питающая водой сельхозугодия в засушливых приграничных районах Южной Осетии и Грузии. Водозабор мелиоративного сооружения находится в Цхинвале поблизости от Старого моста. Из него вода самотеком поступает в канал протяженностью около 80 километров. Он более десяти раз пересекает грузино-югоосетинскую границу, орошая земли Горийского района Грузии и Цинагарской зоны Южной Осетии. Пропускная способность канала от шести до восьми кубометров воды в секунду.

В августе 2008 года во время штурма Цхинвала водозабор был разрушен, соответственно, вода из Большой Лиахвы в него уже не поступала, оросительный канал пересох.

Грузинская сторона для орошения своих земель организовала два гидротехнических сооружения – водозабор на Малой Лиахве в районе села Карби и насосную станцию на Большой Лиахве у села Никози. В Южной Осетии провести подобные мероприятия самостоятельно без Грузии было невозможно, потому что Цинагарская зона находится в конце оросительной системы и вода туда поступает с территории Грузии.

Так, территории равнинных сел Цинагарской и Абреуской администраций остались без орошения. Русло высохшего канала засыпало и заросло кустарником, сады погибли, а в самые жаркие месяцы даже случался падеж скота из-за жажды. А там, между прочим, почти 1500 гектаров качественных земель сельскохозяйственного назначения, где можно было бы выращивать овощные культуры, но из-за отсутствия оросительной системы эту землю используют только под зерновые.

Возможность возобновления подачи воды в Цинагарскую зону не раз выносили на повестку встреч в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. В 2019 году грузинская сторона пошла навстречу с условием, что югоосетинская увеличит сброс воды из Зонкарского водохранилища в Малую Лиахву, т.е. увеличит подачу воды на грузинскую водозаборную станцию. В прошлом году стало ясно, что для возобновления полноценной работы Тирипонского канала этого недостаточно.

Говорит заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования, глава югоосетинской делегации на МПРИ Егор Кочиев:

«В прошлом году была сильнейшая засуха. За три месяца не выпало ни одной капли дождя. Нам в прошлом году пришлось достаточно туго: Зонкарское водохранилище было опустошено, можно сказать, до дна, уровень реки в Большой и Малой Лиахве был мизерным. Проблема с поливочной водой стала очень острой, и тогда руководством Южной Осетии было принято решение восстановить Тирипонский канал, чтобы можно было с головного сооружения, которое находится в Цхинвале, подавать воду в канал безостановочно. В середине августа вода по каналу пошла, и вчера утром она дошла до Цинагара. Объем был небольшой, но достаточный, чтобы удовлетворить потребности сельских жителей, арендаторов и так далее. В этой истории возникли определенные «но», возможно, они связаны с какими-то техническими проблемами на грузинской стороне. Сегодня утром уровень подаваемой воды в Цинагар резко упал, превратившись в небольшой ручеек. Для нужд местного населения этого явно недостаточно. Нами были задействованы все возможные линии связи, чтобы сообщить об этом грузинской стороне. Я не буду, естественно, никого обвинять, но хотел бы сказать, что они могли бы быть более быстрыми в принятии каких-то решений.

– Я правильно понимаю, что еще остаются какие-то нерешенные вопросы с точки зрения распределения воды из канала?

– Да, вы абсолютно правы. Есть вопросы. Дело в том, что все распределительные сооружения находятся на грузинской территории, куда у нас нет доступа и нет возможности проконтролировать. Мне пообещали сегодня, что в течение дня подача воды будет восстановлена в том объеме, в котором она поступала вчера. День еще не закончился, поэтому я пока воздержусь от критических замечаний – дождусь, когда грузинская сторона сдержит свое обещание. Для ясности приведу некоторые цифры. Мы провели замеры воды в том месте, где канал от головного сооружения уходит на территорию Грузии. Поток составил около трех с половиной кубометров воды в секунду, в то время как потребность Цинагарской зоны в оросительной воде мы оцениваем в объеме приблизительно одного кубометра в секунду. Конечно, если бы воды подавалась больше, то она пошла бы дальше - из Цинагара канал уходит на территорию Грузии, а потом опять возвращается на территорию Южной Осетии... Это было бы замечательно. Я думаю, в перспективе это возможно, и мы будем продолжать усилия, чтобы это произошло. Но для начала хотелось бы увидеть хотя бы треть воды, которую мы подаем по Тирипонскому каналу – чтобы один кубометр в секунду переходил в Цинагарскую зону».

По мнению депутата парламента Южной Осетии первого созыва, общественника Тимура Цхурбати, усилия югоосетинских властей по возобновлению работы Тирипонского канала заслуживают высокую оценку югоосетинского общества. В свою очередь и участники переговорного процесса в формате МПРИ в очередной раз продемонстрировали способность договариваться по решению проблем гуманитарного характера в интересах приграничных жителей, говорит Тимур Цхурбати:

«Сам по себе факт признания со стороны Грузии – это не самое главное. Чем больше мы будем налаживать отношения с Грузией, тем больше Грузия будет привыкать, что рядом существует такая страна, как Южная Осетия, и лучше с ней дружить, чем ссориться. Оставим пока вопрос статуса, раз он такой болезненный, но можно закрепить статус-кво. Он фактически закрепляется, когда грузины убеждаются, что ничего страшного не происходит, если гуманитарные отношения налаживаются, и чем их больше, тем больше пользы обеим странам. Лучше жить как подобает соседям, тогда все будет хорошо. Тирипонский канал один из первых шагов в этом направлении, надеюсь, будут и другие».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях