Минск и Тбилиси «договорились активизировать взаимодействие» – МИД Беларуси

В Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука с временным поверенным в делах Грузии в Беларуси Георгием Саганелидзе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа.

«В ходе встречи рассмотрены актуальные темы белорусско-грузинского диалога. Достигнута договоренность активизировать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес», – заявили в ведомстве.

В грузинском МИДе о встрече не сообщали.

Напомним, что отношения двух стран накалились из-за визитов белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию и абхазского лидера Аслана Бжания в Беларусь. В сентябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси».

На прошлой неделе Минск для проведения «межведомственных консультаций» посетили члены абхазского правительства.