Абхазские министры проводят в Минске «межведомственные консультации»

Делегация правительства самопровозглашенной республики Абхазия посещает Минск. Сообщается, что цель визита – «проведение двусторонних межведомственных консультаций».

В состав делегации входят глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, министр внутренних дел Роберт Киут, министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. министра культуры Динара Смыр, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, глава сухумской администрации Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.

Как пишет агентство «Апсныпресс», Лев Квициния встретился с главой МЧС Беларуси Вадимом Синявским и его первым заместителем Александром Худолеевым.

«На встречах рассматривался ряд конкретных вопросов сотрудничества спасательных ведомств двух стран», – сказано в сообщении.

В ходе встреч с руководством МЧС Беларуси затрагивалась и тема подготовки абхазских спасателей и пожарных в профильных учебных заведениях Беларуси.

И.о. главы абхазского Минкульта Динара Смыр провела встречу с первым заместителем министра культуры Беларуси Валерием Громадой.

«Стороны обсудили и наметили сотрудничество в сфере культуры и искусства, в частности, проведение взаимных гастролей творческих коллективов двух стран», – сообщили в медиацентре абхазского МИДа.

В конце прошлой недели абхазских чиновников принял руководитель аппарата Совета Министров Беларуси Константин Бурак. Руководитель МИДа Инал Ардзинба провел встречу с послом России в Беларуси Борисом Грызловым. В ходе встречи стороны «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес».

Кроме того, Ардзинба дал интервью журналисту Григорию Азаренку. Глава абхазского МИДа, в частности, заявил: «Мы гордимся президентом Беларуси. Мы гордимся белорусским народом, который в такое сложное время поддерживает Российскую Федерацию в ее стремлении в борьбе с глобальной несправедливостью, поддерживает народ Абхазии в нашем стремлении развивать наши двусторонние отношения, наш диалог».