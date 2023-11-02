НПО призывают Еврокомиссию предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

169 неправительственных организаций, работающих в Грузии, обращаются с совместным заявлением к «европейским друзьям» и Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата в ЕС:

«Мы - грузинские неправительственные организации, подписавшие обращение, объединены общей миссией – защищать и представлять интересы граждан Грузии, защищать и утверждать европейские демократические ценности. Наш непоколебимый выбор и жизненный интерес, как и интерес большей части граждан Грузии, заключается в том, чтобы Грузия стала членом Европейского Союза, в котором каждый гражданин будет жить достойно, в мирном, процветающем, свободном и справедливом мире».

С момента признания европейской перспективы Грузии усилия неправительственного сектора были направлены на то, чтобы грузинские власти выполнили 12 рекомендаций, которые должны улучшить положение грузинских граждан, говорится в заявлении:

«Сегодня мы ясно видим трудности, связанные с выполнением 12 рекомендаций, но в то же время европейский выбор остается главным стремлением общества, объединяющим граждан в эффективной солидарности. Мы боролись и боремся за лучшую демократию в Грузии, которую заслуживают граждане Грузии. В марте 2023 года мы смогли объединить грузинское общество против «российского закона», который превратился бы большую стену между Грузией и Европейским Союзом. Именно благодаря этим усилиям этот закон был отозван и удалось показать всем, что грузинский народ готов защищать европейское будущее страны и в будущем».

Неправительственные организации, подписавшие обращение, считают, что получение статуса кандидата, кроме всего прочего, поможет грузинскому народу лучше справляться с российским влиянием в Грузии. «Поскольку больше ЕС означает меньше России», — говорится в общем заявлении.

Ранее посол ЕС в Тбилиси подтвердил, что оценка Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата станет известна 8 ноября.