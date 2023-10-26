Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подлил масла в огонь полемики вокруг вопроса, кто в оппозиции против получения страной статуса кандидата в члены ЕС. После выступления на форуме Global Gateway Гарибашвили обвинил этих людей в измене, а президенту Саломе Зурабишвили предрек «очень грустное» будущее в рядах радикальной оппозиции. Что касается его самого, то он полон оптимизма, поскольку точно знает, что страна получит желаемый статус.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили счел уместным обвинить оппозицию в измене национальным интересам и в саботаже даже из Брюсселя. Но это он делал раньше и без повода, но теперь у премьер-министра была веская причина. Накануне двое оппозиционных депутатов – Хатуна Самнидзе и Хатиа Деканоидзе – публично призвали коллег из оппозиции прекратить уговаривать партнеров отсрочить предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС до итогов парламентских выборов 2024-го. Депутаты спровоцировали острую полемику не только между оппозицией и представителями правящей партии, но и споры внутри самой оппозиции. Посыпались взаимные обвинения, а главное, все бросились вычислять тех конкретных людей, которые выступают против получения статуса кандидата только потому, что «Грузинская мечта» монетизирует это в голоса избирателей и через год спокойно останется у власти, теперь уже на четвертый срок.

А заявления премьер-министра Гарибашвили, которые он сделал из Брюсселя, вдохнули в эту идею новую жизнь: глава правительства на фоне, как он говорит, «саботажа оппозиции» еще ярче описал достижения правящей «Грузинской мечты» под собственным руководством. В отличие от прежних визитов в структуры ЕС, в этот раз Гарибашвили, общаясь с грузинскими журналистами, не стал обвинять европейских партнеров в несправедливости, которая выражалась в том, что в прошлом году они, в отличие от Украины и Молдовы, оставили Грузию без статуса кандидата. Гарибашвили хоть и посоветовал дождаться оценки Еврокомиссии, тем не менее излучал оптимизм, утверждая, что все 12 заданий выполнены. И не только – поможет и геополитическая ситуация.

«Принимая во внимание дела, которые мы уже сделали, а также геополитическую ситуацию и ситуацию, которая в целом сложилась в мире, принимая во внимание те прецеденты, которые созданы, – а именно то, что в прошлом году Молдова, Украина и Босния и Герцеговина получили статус кандидата, хотя у них было и есть по сравнению с Грузией довольно значительное отставание, – учитывая все это я тем не менее с большим оптимизмом жду сначала решения 8 ноября, а потом окончательного решения в декабре».

Ираклий Гарибашвили, пояснив, что статус кандидата станет достоянием «Грузинской мечты» и народа, ответил и на вопрос журналистов о президенте Саломе Зурабишвили, которая после провалившегося импичмента оказалась невыездной из страны. Он дал понять, что за оставшийся год президентства Зурабишвили не стоит ждать от правительства разрешений на международные визиты. Премьер-министр решил за нее, чем она будет заниматься:

«Видим, госпожа Саломе очень грустна – у нее истекает срок полномочий, а она хочет остаться в политике. Все это подтверждает то, что она аффилирована и находится в тесной координации с оппозицией».

Слова Гарибашвили об оппозиционных планах президента повторил и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в Тбилиси. Обойдя стороной тот факт, что президент по закону не может стать членом какой-либо партии, а сама Зурабишвили ничего по этому поводу не заявляла, Кобахидзе поделился информацией о том, что президент якобы подумывает даже стать кандидатом от одной из партий, и добавил:

«Это положительно отразится на наших результатах на выборах. Чем больше будет создано партий с рейтингом в 2-3% и с участием таких (как Зурабишвили) политиков, тем лучше будет для "Грузинской мечты"».

Оптимизм премьер-министра Гарибашвили заразил в Тбилиси других представителей власти. Министр юстиции Рати Брегадзе тоже стал утверждать, что все 12 заданий для получения статуса кандидата правительством выполнены. Что же касается первого пункта – деполяризации, которой, судя по заявлениям политиков, и в помине нет сегодня, Брегадзе ответил:

«У деполяризации есть две стороны, в ней должна принимать участие и оппозиция». Тем самым министр Брегадзе повторил утверждение правящей силы о том, что оппозиция противится выполнению европейских рекомендаций, а значит, подрывает процесс евроинтеграции. В доказательство приводили и заявления оппозиционеров Хатуны Самнидзе и Хатии Деканоидзе.

Такие обвинения возмутили многих в оппозиции, в том числе и депутата «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе:

«Все это чушь. Даже если у кого-то и было бы такое желание, поверьте, ради меня, Хатии (Деканоидзе) и Хатуны (Самнидзе) никто расширение ЕС не отложит до выборов. Что, еврокомиссар Боррель сам не поймет, выполнены рекомендации или нет? Что, ему нужно, чтобы об этом Паата Манджгаладзе сказал?»

Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия назвал ошибкой и подарком «путинскому режиму Иванишвили» позицию коллег, которые стали публично отрицать проведение кулуарных бесед по поводу отсрочки статуса кандидата. Напомнив, что власти не дали оппозиции возможности участвовать в реформах для получения статуса кандидата, оппозиционер Бокерия обозначил план оппозиции на будущее:

«Если мы получим статус, мы не должны допустить того, чтобы даже малая часть общества подумала, что смена режима Иванишвили уже не является драматической необходимостью. А если мы не получим статус, общество должно знать, что это не трагедия. Если мы на следующих выборах сменим власть, тогда мы и статус кандидата получим, и процесс вхождения в ЕС начнем, и реально приблизимся к задаче о вхождении в НАТО».

Обвинения в адрес президента Зурабишвили депутат из партии «Лело» Саломе Самадашвили объясняет боязнью потерять власть. По утверждению «Грузинской мечты», президент намерена стать членом партии «Лело», но там отрицают консультации с президентом о дальнейших политических планах:

«Гарибашвили боится народ Грузии, который, я уверена, вынесет приговор этим властям на предстоящих парламентских выборах. С этой точки зрения, конечно, любой общественный деятель, политик, который разоблачает «Грузинскую мечту» в выполнении российских поручений, создает им (властям) дискомфорт».

«К сожалению, грузинская политическая элита далека от европейских понятий о здоровой конкуренции и единстве в конкретных общенациональных вопросах», – констатирует аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. По ее словам, в этом и заключается смысл посылов из ЕС о единстве сигналов из Грузии, но этим ожиданиям минимум год не суждено сбыться, говорит Нино Самхарадзе:

«Остался всего один год до парламентских выборов, на самом деле, чем ближе выборы, тем истеричнее становится политический процесс, и следует ожидать, что партийная деятельность станет еще истеричнее, выйдет за рамки правил политической борьбы. Я рада, что европейские партнеры постоянно напоминают об этом нашим политикам, но насколько это сможет создать рамки для нашей политической элиты, – не знаю, посмотрим».

Пока, по словам Нино Самхарадзе, весь политический спектр больше руководствуется узкопартийными интересами, что проявляется и в таком важном для страны вопросе, как предоставление статуса кандидата. И в этом, как отмечают большинство наблюдателей, львиная доля ответственности приходится на правящую «Грузинскую мечту».

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