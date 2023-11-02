Тбилисский горсуд оштрафовал членов «Нацдвижения» за мелкое хулиганство

Тбилисский городской суд оштрафовал членов «Национального движения» Нику Мелиа, Звиада Куправа и Бачо Долидзе на 2000 лари каждого. Судья Натия Бускивадзе признала всех троих виновными в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию полицейского. Оппозиционные политики заявляют, что не собираются платить штраф и подадут апелляцию.

«Как и ожидалось, суд разделил доводы полиции и все трое моих подзащитных были признаны нарушителями административного законодательства. За неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство каждый из них был оштрафован на 2000 лари. Мы дождемся обоснованного решения, которое должно быть передано сторонам, и после этого в установленный законом срок попытаемся обжаловать указанное решение в Апелляционном суде, хотя не ожидаем, что будут какие-либо изменения в решении», — заявил адвокат оппозиционеров Георгий Кондахишвили.

Дело касается инцидента, произошедшего в Глдани 22 сентября, когда несколько десятков человек напали на депутата Тбилисского горсовета от «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе и его друзей Каху Аладашвили, Джабу Зарспашвили и Давид Данелия. После нападения на место прибыли лидеры ЕНД Ника Мелия, Звиад Куправа и Бачо Долидзе, после чего произошла потасовка оппозиционеров с полицией.