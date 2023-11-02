После шокировавших весь мир погромов и поисков евреев в Махачкале вся российская вертикаль власти принялась изрыгать огонь и серу в знак возмущения поведением экстремистских элементов, которые по указке из Киева решили раскачать лодку и нарушить стабильность в стране.

Отметились все – от вездесущей в каждой бочке затычке Рамзана Кадырова до самого Владимира Владимировича. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, запели традиционную песнь российские чиновники и пропагандисты.

Потом пошли новости. Первый шаг дагестанских силовиков – это допрос местного либерального журналиста, который освещал погромы. Что ж, это очень типично для кремлевской вертикали – помнится, в совсем еще недавние времена, после очередных терактов в Москве, первое, что полиция и ФСБ делали, – это кошмарили азербайджанских торговцев на рынках... Торговцев, которым даже в самом кошмарном сне не приснилось бы какое-либо участие в терроризме.

Но потом властная машина все же завелась – всего по делу о погроме аэропорта было арестовано 80 человек. Что ж, теперь самое главное: что будет дальше? А вот дальше – это уже интересно. Арестовать и грозить смертными карами – это дело самое простое. Дать реальные сроки – совсем другое. И похоже, что в России решили: поиграли в праведный гнев – ну и хватит. Сейчас в усиленном режиме идут судебные процессы над задержанными, и, как было ожидаемо, приговоры – чрезвычайно мягкие, по сути, формальные. Это как подмигнуть своим: мы все понимаем что к чему, посидите пару дней, ничего, с вас не убудет.

Ни на минуту не сомневался, что так все и будет. Что никто из погромщиков не получит срока больше, чем пару недель за хулиганство. Что система их не сдаст. И это вполне понятно. Они ведь не чужие, свои. Если бы что-то подобное даже подумали бы поганые либералы, то им бы впаяли лет по пять, не меньше.

Это свои. Правильные, традиционные дагестанские парни. Опора официального продажного муфтията и российского государства. Случись что завтра – именно они будут ломать кости поганым бунтовщикам

Но это же не либералы. Это свои. Правильные, традиционные дагестанские парни. Опора официального продажного муфтията и российского государства. Случись что завтра – именно они будут ломать кости поганым бунтовщикам, которые посмеют что-то сказать против Путина и его бандитского государства. Ну да, немного перегнули палку, не надо было аэропорт громить, кто спорит. Но не сажать же молодых, полных сил правильных ребят из-за каких-то там богопротивных евреев... Это было бы неправильно. В конце концов, их возмущение обоснованно. Все мы, правильные кавказцы, тоже возмущены бесчинствами израильской военщины.

Конечно, вертикаль власти не была заинтересована в погромах, и вряд ли за ними стояло государство, как полагают многие из либеральных конспирологов, – это ведь было проявление, как говорится, творческой энергии масс, неконтролируемый процесс, вышедший за рамки дозволенного. А это недопустимо: любое проявление инициативы снизу наказуемо. Сегодня кому-то захотелось разгромить аэропорт, а завтра, осмелев, решит пойти штурмом на местную администрацию. Однако в целом направление вполне легальное.

В рамках гигантского социального эксперимента, проводимого Россией на Кавказе, местное население приучают правильно выпускать энергию – туда, куда надо, куда можно

В рамках гигантского социального эксперимента, проводимого Россией на Кавказе, местное население приучают правильно выпускать энергию – туда, куда надо, куда можно. Протестовать против коррупции и кумовства нельзя – это ведь попытка раскачать лодку, и это неприемлемое вольнодумство. Оно будет наказываться самым жестким образом. Но есть легальные каналы, куда кричать, вопить и возмущаться можно. Можете устраивать многотысячные гневные акции протеста против гей-парадов в Скандинавии, где большинство кавказцев не бывало даже проездом. Это нормально, кричите, срывайте голоса сколько угодно, грозите им вселенским потопом – это разрешено.

Высказывать глубокое возмущение по поводу сожжения Корана в Швеции или угнетения прав мусульман в США – это не только допускается, но и глубоко приветствуется. Россия ведь играет роль защитницы ислама по всему миру. При этом постарайтесь не обращать внимания, что если Северному Кавказу с возмущением рассказывают о притеснениях мусульман на Западе, то остальному, русскому, населению говорят прямо противоположное: ислам захватывает Европу, мусульмане угнетают христиан и скоро в Германии самым распространенным именем будет Магомед. Не надо вам вдаваться в такие подробности, это не вашего ума дело, и в хитросплетения российской госпропаганды вас никто не зовет, это закрытая тема. Вот вы лучше возмущайтесь в рамках очерченного вам коридора.

Среди дозволенных тем – евреи, которые сейчас играют роль врага номер два после Украины. Давайте, возмущайтесь, шумите, кричите, протестуйте по поводу вопроса, о котором ваше мнение никого не интересует. Защищать веру и обличать сионистов – это ведь самый лучший, а главное, безопасный способ выпустить негативную энергию. Еще и похвалят за это...

И вот так охотятся кавказцы за вымышленными врагами и защищают придуманные, наспех сколоченные ценности, тратят попусту драгоценную энергию и не видят, что давно превратились в подопытных мышек. То по одному кругу их пустят, то по второму, а они бегут и бегут на радость хозяевам.

То, что сейчас Россия делает на Кавказе, войдет в мировую историю как беспрецедентный пример манипуляции сознанием и промывания мозгов целым нациям

То, что сейчас Россия делает на Кавказе, войдет в мировую историю как беспрецедентный пример манипуляции сознанием и промывания мозгов целым нациям. 15 лет назад кавказцев не брали в российскую армию – они считались неблагонадежными. Сегодня кавказцы – на острие захватнической войны России на Кавказе. Сегодня кавказцы воюют с бандеровцами, которых в глаза никто не видел. С украинским народом, который ничего плохого им не сделал. Обличают евреев, которых преимущественно не видели, и защищают палестинцев, с которыми их ничего не связывает, кроме религии, и самое главное – делают все это добровольно.

При этом религиозность – сугубо избирательная. В 2015 году, когда Путин помогал сектанту-алавиту Башару Асаду удержать власть в Сирии, сносил с лица земли такие центры мирового ислама, как Алеппо и Хомс, возмущения не было. Не положено-с. Это вне рамок вашего коридора.

Говорил уже на раз и повторю: сегодня Кавказ пишет самую позорную страницу в своей истории, за которую лет через 50 кавказцам с понурой головой придется оправдываться. Край, который славился непокорностью и индивидуализмом, превратили в послушное стадо.

А всего-то использовали против них их же слабости – религию и традиционализм.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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