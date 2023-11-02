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«Мы знаем, что это за люди»

Предвыборные баннеры Анатолия Бибилова (архивное фото)
Предвыборные баннеры Анатолия Бибилова (архивное фото)

Группа депутатов югоосетинского парламента выступила с инициативой запретить участие в выборах президента тем, кто уже занимал этот пост, но не смог переизбраться на второй срок. Что об этом думают жители Цхинвала?

Фатима: Я полностью поддерживаю эту инициативу. Я считаю, что это изгнание, когда за президента больше не проголосовали во время второй попытки пробраться во власть. Я имею в виду бывших президентов, которые и по возрасту перешагнули определенную черту, но тем не менее хотят оставаться в той зоне, которая имеет доходы. Здесь речь идет именно о доходах, никто не думает о государстве, о народе, о пострадавшем от войны населении, еще больше пострадавшем от всех этих группировок и банд во власти, которые разграбили все что можно.

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«Мы знаем, что это за люди»
by Эхо Кавказа

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Зара: По закону не должно быть такого права… «Тогда не проголосовали, сейчас проголосуют…» Но это если бы у нас было правовое государство, где законы соблюдаются… Надо, чтобы у всех было право избираться, но, с другой стороны, мы знаем, что это за люди. Чисто в обывательском смысле мы за этот закон. Здесь очень сложно сказать, он очень неоднозначный закон. Кажется, люди свои какие-то цели преследуют. Судить, не учитывая этого, сложно. Инициаторы не просто так инициировали это дело. Не хочется попадать впросак, поэтому я бы воздержалась, если бы мне пришлось голосовать.

Георгий: Каждый имеет право избираться, независимо от того, проиграл он или нет. Это право закреплено в Конституции. Поэтому я бы не стал ставить вопрос таким образом. И так этот закон о цензе очень странно выглядит, и еще плюс какие-то дополнительные фильтры. Думаю, это неправильно.

Марина: Озадачили общественность. Пока появилось в социальных сетях, но было ощущение, что хотели скрыть и кулуарно это обсудить и принять. Общественность не была готова к такому повороту. Думаю, и парламентарии были озадачены, не зная мнения своих избирателей. Честно говоря, какое-то логическое зерно в этом есть: если президент не выиграл на выборах, то уже не имеет права баллотироваться. Но насколько это правомочно? У нас обычно побеждают не с таким большим разрывом. Количество сторонников того или иного президента, даже если он не выиграл, достаточно большое. И игнорировать их мнение не совсем верно. Ощущение такое, что это изменение было предложено, чтобы обезопасить нынешнюю власть. Слишком откровенная защита и проталкивание своих интересов.

Дзерасса: Тут вопрос сложный… Если бы у нас система работала и бывшие президенты, которые не справились со своей работой и допустили серьезные конституционные нарушения, понесли бы за это ответственность и общественное порицание, то этот вопрос бы отпадал. Они бы не имели морального и юридического права снова баллотироваться. Но так как у нас отсутствует система ответственности бывших руководителей, то, видимо, законодательно приходится их ограничивать. Они [бывшие президенты] уже обрели силу, финансовые средства и имеют возможность работать информационно, финансово на подкуп избирателей, поэтому их возможности не совпадают с возможностями рядовых кандидатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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