Группа депутатов югоосетинского парламента обратилась к Алану Гаглоеву с инициативой запретить участие в выборах президента тем, кто уже занимал этот пост, но не смог переизбраться на второй срок. Критики считают, что инициатива направлена против Анатолия Бибилова, сторонники – что указанным политикам избиратель уже отказал в доверии после демонстрации их способностей обществу.

Группа депутатов парламента Южной Осетии предлагает Алану Гаглоеву внести изменения в статью 48 Конституции, где описывается перечень условий для избрания гражданина президентом республики.

Вот текс предлагаемой поправки:

«Лицо, занимавшее должность президента Республики Южная Осетия один срок и принявшее участие в следующих выборах на должность президента, но не избранное народом, не может более избираться на должность президента Республики Южная Осетия», – говорится в тексте поправки.

Фотокопия предлагаемого законопроекта попала в интернет и активно обсуждается в югоосетинском сегменте социальных сетей. Информационные ресурсы, аффилированные с экс-президентом Бибиловым, заявили, что поправки направлены непосредственно против Анатолия Ильича, чтобы лишить его возможности вернуться к управлению республикой:

«Власти понимают, что народ осознал, как его обманули, сколько лжи было в адрес экс-президента, и если бы выборы проходили сегодня, то Анатолий Бибилов разнесет их пух и прах. В выборах президента 2022-го проиграл не Анатолий Бибилов, а народ Южной Осетии, победил управляемый... Алан Гаглоев, продажная оппозиция и спецслужбы Грузии. Уже в России говорят о том, куда нас ведут нынешние власти во главе с президентом… они собираются продать нас Грузии и будут делать все, чтобы не допустить к выборам ни патриота России и Осетии Анатолия Бибилова, ни патриотов, которые сегодня участвуют в СВО».

Предложение депутатов воспринято югоосетинской общественностью неоднозначно. Среди тех, кто против – югоосетинский блогер, бывший замруководителя администрации президента Гаглоева Анна Чочиева. Она последовательно выступает против любых ограничений пассивного избирательного права, в том числе против т.н. ценза оседлости для кандидатов в президенты (десять лет постоянного проживания в республике, предшествующих выборам) и депутаты (пять лет постоянного проживания). По мнению Анны Чочиевой, если предлагаемая депутатами поправка будет принята, она расширит перечень ограничений избирательных прав:

«Столько нерешенных проблем в Южной Осетии! Столько времени люди ждали, что наконец они начнут решаться, но вместо этого мы видим, как депутаты снова озабочены тем, чтобы не допустить конкурентов к себе и к президенту. Это раздражает людей. Как что-то запрещать, как кого-то лишать права участвовать в выборах, что в депутатских, что президентских, устанавливать для них цензы, так они впереди планеты всей. Вместо того чтобы решать проблемы, вести себя адекватно ситуации, показывать результаты своей работы, они просто хотят оградить себя от конкурентов. Большей демонстрации собственной несостоятельности наши депутаты изобразить просто не могут.

– Но все-таки эти ограничения касаются только тех, кто уже был президентом и кому избиратель уже отказал в доверии?

– Мы живем в ситуации политической турбулентности. Мало ли что через пять или через десять лет может произойти? Человек меняется, возможно, он так выстроит свою жизнь, что люди снова захотят его участия в выборах. Кто его знает?»

Один из инициаторов законопроекта депутат Давид Санакоев не согласен с подобными аргументами. Фактически, указывает он, если предлагаемый законопроект будет одобрен, ограничения распространятся лишь на двух потенциальных участников избирательной кампании – экс-президентов Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова. Но и без них в республике хватает амбициозных граждан, готовых побороться за пост президента. Чтобы удостовериться в этом, достаточно посмотреть перечень граждан, пытавшихся зарегистрироваться в качестве кандидатов на прошлых выборах президента – почти два десятка.

В этом смысле, считает Давид Санакоев, политическую конкуренцию неучастие проигравших свои выборы экс-президентов не ослабит, зато оздоровит внутреннюю ситуацию в республике:

«Человека уже однажды выбирали. У него уже было в распоряжении пять лет, чтобы продемонстрировать обществу, на что он способен, как, по его мнению, должна быть обустроена республика, как должны выстаиваться взаимоотношения власти и общества, власти и бизнеса, внутри самой власти между различными ее ветвями. Все бывшие президенты нам это уже продемонстрировали: дремучий авторитаризм, неимоверная коррупция, полицейский и судебный произвол, полное игнорирование общественного запроса на реформы. Как следствие – политические кризисы, из которых мы не вылезаем от выборов к выборам, отсутствие нормальной жизни, отток населения из республики. Поэтому, когда президенту после его первого срока избиратель отказывает в доверии, это значит, что за пять лет ему нечего было предложить обществу, кроме вышеперечисленного. Именно обществу, а не узкой группе своих товарищей.

– Но, с другой стороны, это право политика – попробовать еще раз?

– А у нас на это нет времени. Посмотрите, какие возможности были упущены за эти пятнадцать лет колоссальной российской помощи. Кроме того, вот эти реваншистские устремления создают крайне негативную политическую ситуацию: людей стравливают, создают какие-то новые линии разлома в нашем маленьком обществе. Это уже не политическая конкуренция – это разрушение нашего дома! Поэтому пусть будет так, как мы предлагаем и с прошлыми президентами, и с будущими. Это будет для них такая мера ответственности».

Президент Гаглоев пока никак не отреагировал на это обращение. На официальных сайтах о нем также пока не сообщается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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