Саакашвили отказался давать показания о «диверсионной группе россиян»

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет давать показания Службе государственной безопасности в связи с его заявлением о проникновении в страну «диверсионной группы россиян».

«После заявления, сделанного на последнем «судебном заседании», о проникновении российской диверсионной группы, СГБ потребовало от меня дать показания следствию, от чего я отказался, и вот почему: я несправедливо и незаконно нахожусь в заключении, по делам, начатым агентом ФСБ (Отаром) Парцхаладзе, что уже подтверждено. Система безопасности олигарха за 11 лет не задержала ни одного российского агента, зато, по спискам, предоставленным Россией, преследует грузинских патриотов, защищавших Грузию и Украину от России», — написал Саакашвили в соцсети.

В СГБ Грузии подтвердили грузинской службе Радио Свобода, что приняли решение допросить Саакашвили.

По словам адвоката политика Шоты Тутберидзе, Саакашвили «не примет участия в спектакле, поставленном СГБ Грузии».

«Они запросили это несколько дней назад, однако, естественно, в ходе разговора не уточняют, на основании чего и что конкретно хотят. Позиция Михаила Саакашвили понятна из письма, опубликованного им. Российские оккупационные силы выезжают к собору Святого Георгия в Ломиси и Млета (где каждое лето позируют и фотографируются спикеры нашей нынешней правящей партии), заходят в эту церковь и запускают на территорию Грузии дроны-разведчики. В СГБ якобы ничего не знали и узнали только сейчас, что в Грузию проникают определенные группы – это актерская игра, поэтому Михаил Саакашвили не собирается участвовать в этом спектакле», — отметил Тутберидзе.

Впрочем, если расследование начнется, то есть теоретический шанс, что бывший президент всё же решит дать показания перед судьей, говорит Шота Тутберидзе.

Напомним, что 30 октября Михаил Саакашвили во время онлайн-включения на судебном процессе в Тбилисском городском суде сообщил, что, согласно его сведениям, на территорию страны проникла диверсионная группа россиян, у которой «очень плохие намерения» и они «вооружены».

«В этой ситуации, как никогда, нам нужна координация с нашими западными партнерами и гражданским обществом. Больше, чем когда-либо, нам нужна координация с нашим народом, и мы обязательно выйдем на мировую», — сказал он.