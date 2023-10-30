Бывший президент Михаил Саакашвили, выступая на собственном судебном процессе, сообщил о проникновении в Грузию ста тысяч российских диверсантов. Он предложил создать горячую линию «гражданской обороны». Заявление Саакашвили совпало во времени с интервью президента Саломе Зурабишвили телеканалу CBS, где она говорит об опасности, которую может повлечь за собой наплыв россиян в Грузию после вторжения России в Украину. Полемика вокруг этой темы, в том числе и в парламенте, разгорелась с особой остротой и по другим веским, как считают в оппозиции, причинам.

То, что Россия на волоске от обвала и разрушения, Михаил Саакашвили предрекал многие годы, и даже в бытность свою президентом. Его сегодняшние заявления на эту тему привлекли внимание тем, что сделал он их дистанционно в ходе судебных слушаний по одному из дел против него. Экс-президент предостерег страну об опасности «не попасть под обломки России», а в качестве аргумента привел антисемитские погромы в махачкалинском аэропорту и назвал устрашающее, но не подкрепленное источником число проникших в Грузию российских диверсантов:

«Нам нужно очень осторожно относиться к прибывающим россиянам. Я хочу создать горячую линию «гражданской обороны», куда люди смогут позвонить и сообщить нам об антигрузинских проявлениях. По моей информации, прибыла диверсионная группа, перед которой поставлена задача захватить здесь власть в условиях волнений и дестабилизации. Поэтому нам необходимо следить за каждым подозрительным движением, за каждой группой с ребятами спортивного телосложения. Таких людей более ста тысяч. Повторюсь, диверсионная группа россиян проникла на территорию Грузии».

При этом Саакашвили несколько раз и так убедительно повторил, что эти сто тысяч прибывших в Грузию «россиян-диверсантов» вооружены, что нерезидент Грузии мог бы легко себе представить, как по улицам Тбилиси свободно расхаживают вооруженные мужчины спортивного телосложения, предположительно, славянской или северокавказской внешности.

Возможно, история про «Мишу и сто тысяч российских диверсантов» так и осталась бы частью его политических заявлений на суде, тем более что сегодня судья Бадри Кочламазашвили не дал Саакашвили говорить больше 15 минут, напомнив, что он обвиняемый, а не обозреватель глобальной плотики. Возможно, если бы то же число – 100 тысяч – не прозвучало в интервью президента Саломе Зурабишвили американскому CBS. На реплику журналиста о том, что после начала войны в Украине Грузия стала домом для ста тысяч россиян, президент Зурабишвили ответила:

«Это очень тревожно, когда у вас в собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме».

«А они чувствуют себя как дома?» – поинтересовалась журналист. И получила утвердительный ответ:

«Они ведут себя как дома и чувствуют себя как дома. Есть тонкая грань, и эту грань необходимо поддерживать, чтобы в будущем у нас не было подобных инцидентов, которые позволят России применить свою любимую доктрину о защите русскоязычных граждан».

На вопрос, почему Грузия не отказывает гражданам России во въезде на территорию страны, президент Зурабишвили ответила, что этот вопрос следует задать правительству страны, поскольку она, к сожалению, «не представляет исполнительную власть».

Вопрос, а точнее призывы к правительству «Грузинской мечты» о введении визового режима, других ограничений по отношению к гражданам РФ, звучит более года. А с учетом других факторов сегодня он обрел эффект наболевшего вопроса в рядах парламентской оппозиции.

Там недовольны тем, что власти никак не реагируют, даже не рассматривают как опасность обоснование россиян в стране, особого протеста не выражают по поводу появления российской базы в отколовшемся грузинском регионе Абхазия, конкретно, в Очамчире. Напротив, по нарастающей идет торговля с Россией, растет количество авиарейсов из России в Грузию, а ко всему этому члены правительства Грузии спокойно могут участвовать в одном и том же мероприятии, как это было в случае вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили 18 октября. Грузинские СМИ зафиксировали его в Пекине на форуме «Шелкового пути», в зале, где выступал Владимир Путин, а потом и на праздничном вечернем банкете. Что все это значит и какую опасность в себе таит такая политика, объяснял сегодня депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили:

«Выбранная «Грузинской мечтой» антипрагматичная, не несущая результатов политика принесла нам в виде итога усиление оккупации. Мы видим, что единственный, кто заинтересован в открытии второго фронта, – это Россия. А наглядный пример – строительство военной базы в Очамчире. Такие провокации еще будут. Нужно им противостоять адекватными политическими позициями и шагами».

Этих адекватных шагов от власти не видит и внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия. Несмотря на то, что, по ее словам, сейчас число россиян, желающих остаться в Грузии, уменьшилось, это в целом не снимает проблему вопроса безопасности. По мнению Теоны Акубардия, специалиста по вопросам безопасности, нужно исходить из интересов Грузии, часть территории которой оккупирована Россией. По ее мнению, можно сократить период безвизового нахождения россиян в стране, в разы увеличить сумму, позволяющую приобретателю недвижимости получить ПМЖ (сейчас эта сумма 100 тысяч лари). Вопрос требует комплексного подхода, но власти так не считают.

«Грузинская мечта» это называет прагматичной политикой, а я называю это позицией страуса. Не видеть происходящего вокруг, прятаться от реальности означает на практике создавать дополнительные опасности, в том числе и открытия второго фронта. Надо только вспомнить постоянное базирование российских военных кораблей в оккупированном Очамчирском порту, другие признаки аннексии – задержание наших граждан на разделительной линии и усиление российского влияния внутри страны, тот же случай с Парцхаладзе».

Санкции США, под которые попал экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе за тесные связи с ФБС, «Грузинская мечта» проигнорировала, это означает, что власти покровительствуют подсанкционным лицам. Об этом сегодня заявили несколько НПО, в том числе грузинский филиал Transparency International. Эта же НПО, наряду с другими, с прошлого года выступает за введение визового режима для граждан РФ, указывая на тревожную статистику: с начала войны в Украине граждане РФ в среднем в месяц регистрируют в Грузии 1300 компаний, увеличивается влияние России на экономику страны.

Представители правящей силы не раз обвиняли оппонентов в ксенофобии, в желании посеять в стране смуту и открыть второй фронт, а благодаря политике «Грузинской мечты» в стране царят мир и стабильность. Об этом говорила сегодня и депутат «Силы народа» из парламентского большинства Эка Сепашвили:

«Политика нашей исполнительной власти вместе с правящей командой направлена на то, чтобы в стране был сохранен мир, не было эскалации, чтобы все это способствовало сохранению стабильности и безопасности в стране».

В правящей силе и ранее отмечали, что осевшие в Грузии россияне не превышают пары десятков тысяч и не представляют ту критическую массу, которая может вызвать угрозу безопасности страны. Но многие наблюдатели не разделяют это мнение, опасаясь как за дальнейшую безопасность страны, так и за ее евроатлантические перспективы.

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