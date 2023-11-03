Глава МИД Польши заявил об «ожиданиях» от Грузии по Михаилу Саакашвили

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Грузия «заслуживает теплого приветствия в европейской семье». При этом он рассказал об «ожиданиях» от Грузии по вопросу экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«С точки зрения улучшения грузинской демократии, с точки зрения верховенства закона Грузия добивается значительных успехов. Но у нас есть в отношении Грузии определенные ожидания, особенно если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как будущее и дальнейшая судьба бывшего президента Михаила Саакашвили, состояние его здоровья и так далее», — сказал Рау в Берлине, где 2 ноября собрались главы внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Ранее польские власти предлагали грузинскому правительству отправить Саакашвили на лечение в Польшу. Бывший президент Грузии также просил перевести его на лечение за границу. Власти Грузии говорят, что этот вопрос не рассматривается. Польские врачи осмотрели Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамеди».