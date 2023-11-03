Женщины-депутаты призвали ЕС предоставить Грузии статус кандидата

Женщины-депутаты парламента Грузии от оппозиции обращаются к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС — «несмотря на то, что фундаментальные реформы еще предстоит осуществить, а внешнеполитическая совместимость Грузии с ЕС остается недостаточным».

«Членство в европейской семье – это цивилизационный и исторический выбор грузинского народа. Подавляющее большинство населения Грузии (90% по данным опросов общественного мнения) поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, чтобы Грузия могла достичь демократического развития и процветания - в стабильной и мирной обстановке. Как исторически, так и в современности грузинский народ неоднократно доказывал свою непоколебимую приверженность нашим общим европейским ценностям», — сказано в обращении.

Грузии необходимо предоставить статус кандидата в ЕС, особенно на фоне возросших геополитических угроз и российского влияния в стране, заявляют депутаты.

«В то же время мы считаем, что официальное решение Евросоюза должно сопровождаться сближением внешней политики Грузии с ЕС и фундаментальными реформами, которые необходимы для демократии страны, безопасности и благополучия каждого гражданина. Еще раз выражаем свою полную поддержку предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС. Мы также считаем, что это решение должно обеспечить четкую основу для того, чтобы страна могла предпринять конкретные шаги на пути к успешному вступлению в Европейский союз. Это будет стимулировать сторонников реформ внутри страны и увеличит возможности для институционализации членства Грузии в ЕС», — говорится в обращении к Урсуле фон дер Ляйен.