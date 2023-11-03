За 11 лет экономика Грузии утроилась — Гарибашвили

«В 2024 году ожидается 5-процентный экономический рост», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства:

«Бюджет спланирован консервативно, в 2024 году ожидается 5-процентный экономический рост. При этом сократился дефицит бюджета, который в 2024 году составит 2,5% и в последующие годы будет сокращаться, а госдолг составляет 38,2% к ВВП, что это очень низкий показатель, всего три года назад он составлял более 60%».

Номинальный ВВП составит 85 миллиардов 370 миллионов лари, продолжает Гарибашвили.

«Для сравнения хочу напомнить общественности, что в 2012 году было 27 миллиардов лари, то есть за период нашего правления, за 11 лет, экономика всей страны утроилась… В случае таких темпов роста прогнозируется, что к 2027 году номинальный ВВП увеличится до 108 миллиардов лари… Посмотрите, какой большой скачок всего за 2-3 года», — сказал премьер-министр.

Ираклий Гарибашвили также сообщил, что правительство решило повысить налоги на игорный бизнес.

«Игорный бизнес будет облагаться налогом по ставке 15%, вместо нынешних 10%, а вывод денег из игорного бизнеса будет облагаться налогом в 5% вместо нынешних 2%... В 2022 году общий оборот игорного бизнеса увеличился с 48 миллиардов до 52 миллиардов лари, что является катастрофическим показателем. Очень много людей все еще вовлечено в игровой бизнес», — сказал Гарибашвили.