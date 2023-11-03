В парламенте Южной Осетии обсуждают инициативу, согласно которой президент потеряет единоличное право назначать глав муниципалитетов. Депутат Амиран Дьяконов предложил принимать кадровые решения с обязательным одобрением парламентского большинства.

Парламент Южной Осетии рассматривает проект поправки к Конституции, предполагающий назначение глав районов республики по согласованию с депутатами. С законодательной инициативой выступил председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов.

По сложившейся практике глав административно-территориальных единиц назначает президент своим единоличным решением. Амиран Дьяконов указал, что эта практика противоречит основному закону республики.

Пункт 9 статьи 50 Конституции гласит: «Президент назначает на должность и освобождает от должности глав администраций административно-территориальных единиц по согласованию с соответствующим представительным органом».

Эту норму Конституции невозможно выполнить. Проблема в том, что в республике до сих пор не сформированы представительные органы муниципалитетов. В отсутствие районных депутатов в качестве временной меры Амиран Дьяконов предложил согласовывать кандидатуры на должность глав районов и городов с депутатами республиканского парламента.

Инициативу поддержала группа депутатов, в том числе Давид Санакоев. Свое одобрение он объясняет тем, что поправка позволяет соблюсти если не букву, то хотя бы дух Конституции. В настоящее время законопроект проходит обсуждение в парламентских комитетах, говорит Санакоев:

«Я бы не сказал, что инициатива находит единодушный отклик со стороны депутатов.

– Почему, какие аргументы против?

– Одни говорят, что у парламента появляется больше полномочий. Не все этого хотят. Другие указывают на необходимость сформировать представительные органы на местах. Третьи хотят вообще исключить из Конституции согласование назначений с местными представительными органами. Четвертые предлагают сделать должности глав муниципалитетов выборными. То есть разные мнения звучат. По окончании обсуждений в комитетах мы будем уже иметь общее представление о том, в каком виде все это будет вынесено на сессию.

– Отчего такой разброс мнений?

– Оттого, что у нас пока нет нормативных актов, регулирующих деятельность местных органов власти. Хотя Конституция предполагает их наличие.

– Много времени нужно, чтобы закрыть эту «дыру»?

– Много. Нужно разработать законодательную базу. Затем необходимо будет искать финансирование, и все это на фоне сокращающихся доходов бюджета».

Законопроект обсуждается не только в парламенте, но в югоосетинском обществе. О нем пишут блогеры, оппозиционные ресурсы, о законопроекте говорят в социальных сетях.

Среди тех, кто поддерживает инициативу депутата Дьяконова, – гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«У нас после каждых выборов происходит одно и то же: нам назначают главу района, который понятия не имеет, что у нас происходит, не знает людей, не имеет опыта административной работы. Когда мы интересуемся, за какие заслуги его назначили, нам говорят, что он просто в хороших отношениях с президентом, они вместе пировали, вместе ездили на охоту... А мы, получается, за это должны расплачиваться. Другое дело, если будет обсуждение, если не один человек будет принимать решение. Все-таки из тридцати четырех депутатов всегда найдется кому возразить.

– Если бы у вас была возможность, какие пункты вы бы внесли в этот законопроект?

– Чтобы кандидат продемонстрировал парламенту знание района, представил им какой-то план работы. У нас сейчас новый глава района, неделю назад его назначили. Как мне вчера сказали чиновники, ему нужно время, чтобы ознакомиться с нашими проблемами… Получается, когда назначали руководителя, заранее всем было понятно, что района он не знает».

По мнению Тамары Меаракишвили, депутаты в своих инициативах могли бы пойти дальше – оставить за собой право отправлять в отставку глав муниципалитетов, если их работа будет признана парламентом неудовлетворительной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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