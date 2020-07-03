Самоуправление примирят с Конституцией

В январе исполнилось шесть лет, как истек мораторий на действие конституционного закона о местном самоуправлении в Южной Осетии. С января 2015 года этот закон, предполагающий выборность местных администраций, не выполняется. По мнению экспертов, причина тому – президенты, которые, как правило, не желают расставаться с возможностью назначать и увольнять глав муниципалитетов. По поручению президента Анатолия Бибилова создана специальная комиссия, которая должна поправить закон так, чтобы он смог, наконец, заработать.

В парламенте Южной Осетии накануне прошло рабочее совещание, где обсуждались кандидатуры, которые должны войти в рабочую группу комиссии при президенте по совершенствованию конституционного законодательства, сообщает пресс-служба законодательного органа. При этом других подробностей не приводится: над какими конкретно законами предстоит работа, какие сферы жизни нуждаются в усовершенствовании?

По словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, по поручению президента создается комиссия, в которую войдут представители законодательной и исполнительной власти. Задача комиссии – адаптировать конституционный закон о местном самоуправлении так, чтобы он, наконец, заработал. Закон, предусматривающий выборность муниципальных органов, был принят еще при Эдуарде Кокойты, но всякий раз срок вступления его в силу откладывался. Говорит Давид Санакоев:

«Каждый год вносились изменения в заключительные положения закона о местном самоуправлении. В них говорилось о том, что срок действия закона приостанавливается на один год. В последний раз это было в январе 2014 года, то есть с января 2015 года закон действует, но не исполняется.

– Получается так, что все президентские назначения глав районов и мэра Цхинвала с января 2015 года незаконные?

– Да, незаконные.

– Почему не могут запустить этот закон, в чем причина?

– Причины называют разные. Одна из главных – отсутствие финансирования на содержание органов местного самоуправления. По закону, их содержат за счет местных налогов. С другой стороны, также понятно, что этот закон противоречил интересам президентов, которые привыкли сами назначать глав районов, администраций и не хотят расставаться с этой привилегией. С другой стороны, это противоречит Конституции, избирательным правам граждан, их праву избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Посмотрим, какой выход из этого найдет комиссия».

Еще раз, чтобы было понятно. По российскому закону, с которого списали югоосетинский, местное самоуправление должно содержаться за счет местных налогов. Это значит, что ни один населенный пункт или район (быть может, за исключением Цхинвала) на собираемые на своей территории налоги содержать муниципальные структуры не сможет. А раз так, считают республиканские власти, глав муниципалитетов надо назначать. По мнению югоосетинского политолога Вячеслава Гобозова, это странная логика для дотационной республики:

«У нас есть четкая финансовая вертикаль, когда районные и сельские администрации осуществляют свою деятельность на те средства, которые им спускает республика. Выборочность в данном случае никакого отношения к этой финансовой вертикали не имеет. Просто будут выборные органы, которые в эту финансовую вертикаль встроятся. Тут искусственно пытаются связать два вопроса. Если невыборные органы могут функционировать в нынешних финансовых условиях, то почему выборные органы в этих же условиях не могут? Кто мешает в этих же финансовых условиях выбрать мэра Цхинвала, глав районов и сельских поселений?»

Вполне понятен интерес исполнительной власти сохранить существующее положение вещей, оставить за собой назначения глав районов и столицы. В противном случае уже бы давно разобрались с этой историей. Одна из причин, например, это хлебные должности, которыми президенты расплачиваются за поддержку на выборах, благодаря которым удерживают сторонников в своем лагере.

Кроме того, выборность муниципальных органов власти – это такое перераспределение полномочий и возможностей, при котором ситуация становится немного прозрачнее, коррупционный портфель немного сокращается.

Республиканские деятели уже не имеют таких возможностей в районах. Например, уже трудно из Цхинвала одним росчерком пера отобрать у крестьян землю и подарить ее своему протеже. То есть президент, конечно, остается главным руководителем республики, но перестает быть полновластным хозяином на муниципальной земле.

С другой стороны, считает Вячеслав Гобозов, без самоуправления невозможно будет вернуть людей в опустевшие села. Как бы наивно не смотрелись деревенские мэры и депутаты, но без их живого участия, без их искренних стараний жизнь в селения не вернется:

«Есть школа, медпункт и сельсовет в этом селении, значит, там есть жизнь. А если нет их, то и жизни там не будет. Это миллион раз уже было доказано, в том числе и в Южной Осетии: стоит в селе закрыть школу – и все, люди оттуда уезжают. Поэтому надо выбирать органы самоуправления, это станет дополнительным фактором, который будет способствовать возвращению людей в села. Все, конечно, не вернутся, но хоть кто-то».

Посмотрим, как комиссии по усовершенствованию законодательства удастся совместить эти две несовместимые вещи: право граждан избирать и желание президента назначать. Кстати, и здесь ей может пригодиться российский опыт. Там эту проблему давно решили, разделив муниципальную власть на представительную и исполнительную.

Народ избирает депутатов, а те заключают контракт с мэром, которого им представляет губернатор (в нашем случае президент), или они ему представляют трех кандидатов, среди которых он выбирает одного. В общем, получаются такие выборные органы, в которых избиратели и их избранники опять ничего не решают, а всем движимым и недвижимым имуществом распоряжается назначенец от исполнительной власти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия