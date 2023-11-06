Грузинские фигуристы завоевали шесть медалей на турнире в Астане

Грузинские фигуристы успешно выступили на международном турнире серии «Челленджер» в столице Казахстана – Астане.

Как сообщили в Федерации фигурного катания Грузии, Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили в танцах на льду. В мужском катании Ника Эгадзе завоевал серебро, Алина Урушадзе выиграла бронзу среди женщин.

Среди юниоров золотую медаль завоевала Инга Гургенидзе, серебряные достались Константину Супаташвили и паре Марии Алиевой и Егора Баршака.

«Мы поздравляем каждого члена сборной Грузии с этим успехом, который станет для них большим стимулом перед предстоящими стартами», – сказано в сообщении грузинской федерации.

С победой Диану Дэвис поздравила её мама – российский тренер Этери Тутберидзе. На это обратили внимание российские СМИ.