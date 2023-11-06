В Абхазию начаты поставки российской электроэнергии

С 5 ноября в самопровозглашенную республику Абхазия начаты поставки российской электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Информация об импорте отражена и на сайте Грузинской государственной электросистемы.

«Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики. Однако, в связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточным объемом притока воды, возможны ограничения на подачу электроэнергии по всей территории Абхазии», – сказано в сообщении «Черноморэнерго».

После встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре текущего года абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Москва «продолжит оказывать помощь Абхазии в плане энергоснабжения».

Рост энергопотребления привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису, из-за которого власти запретили ввоз майнинг-оборудования и добычу криптовалют. Большую часть электроэнергии Абхазия получает от «Ингури ГЭС», дефицит восполняет Россия.