Бжания: «В Грузии было время, когда свет отключали по 5, 7, 10 часов»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания ознакомился с деятельностью комплекса «Ингури ГЭС» в Гальском районе.

По информации пресс-службы абхазского лидера, он посетил «Перепадную ГЭС-1», машинный зал и плотину этой станции, подземный машинный зал «Ингури ГЭС» и её главный щит управления.

Председатель совета директоров «Ингури ГЭС» Леван Мебония рассказал Аслану Бжания о том, как функционирует энергетический комплекс и каково его состояние на данный момент. Он доложил и о проведенных реабилитационных работах.

Затем Аслан Бжания провел совещание с представителями абхазского правительства, руководителями «Ингури ГЭС» и «Черноморэнерго», главой администрации Гальского района.

Отвечая на вопросы журналистов, Бжания сказал, что «ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом году».

«Тем не менее, осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать и поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток. Эти вопросы нужно рассматривать уже на этом этапе, чтобы знать, какие объемы запрашивать», – сказал Бжания.



Он отметил, что с подобными ситуациями «сталкивались многие сопредельные государства».

«В Грузии было время, когда отключали по 5,7,10 часов. Есть экономические подходы, они уже реализованы, и нам нужно будет идти по такому пути. Другого варианта просто нет», – сказал он.

По словам абхазского лидера, любые другие разговоры на эту тему «носят исключительно популистский характер». Он говорит, что выработка товара и его доставка стоит денег.

«Эти деньги необходимо платить так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и другие товары, которые мы потребляем. Электроэнергия такой же товар, который мы потребляем. Ее себестоимость – это первое, второе – производитель, тот кто доставляет эту электроэнергию, у него помимо себестоимости должна быть хоть какая-то норма прибыли, иначе им этим заниматься нет смысла. У нас электроэнергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим законам. И мы должны это усвоить и понять», – подчеркнул Аслан Бжания.



Что касается функционирования «Перепадной ГЭС-1», Бжания охарактеризовал ситуацию как «рабочую».